Antimikrobielle Beschichtung sorgt in Zeiten von Corona für Schutz am Arbeitsplatz

Neben allgemeinen Hygienestandards und regelmäßiger Handdesinfektion tragen antimikrobielle Oberflächen entscheidend zur Senkung des Infektionsrisikos bei. Die Keimlast im Raum wird gesenkt und das Ansteckungsrisiko dadurch minimiert.

12. Februar 2021 - 07:54 Uhr

"Wir wollen den Mitarbeitern wieder Sicherheit geben“, sagt Constance Rettler von der . Das Unternehmen verfolgt die Mission Hygiene und setzt auf ein besonders wirksames Mittel namens .

Wirksam auf sämtlichen Oberflächen

Durch seine spezielle Eigenschaft zieht Titano Keime elektrostatisch an und lässt die Mikroorganismen absterben. : Die Beschichtung mit dem Mittel wirkt bis zu acht Monate. Auf der behandelten Oberfläche haben neue Keimpopulationen keine Chance. Mittels Elektrospray wird die wässrige, geruchslose Suspension aufgetragen. Der Wirkstoff ist frei von Lösungsmitteln und schützt die behandelten Flächen gegen Verkeimung. Auch in den Redaktionsräumen der Abendzeitung kam Titano zum Einsatz.

Die Büroräume der Abendzeitung München wurden vom Team des Dr. Rettler Service professionell gereinigt. © Dr. Rettler Service GmbH

Ob Tastatur, Maus, Telefonhörer, Arbeitstisch oder Türgriffe – Titano schützt die Mitarbeiter fortan

„Wir wollen damit Vorsorge leisten“, sagt Rettler, deren Firma auch Altenheime und Krankenhäuser reinigt. Abklatschproben zeigen eindrucksvoll, welche Bakterien und Pilze auf Türgriffen oder Bürostühlen lagern, selbst wenn standardmäßig eine tägliche Reinigung erfolgt. Titano macht diesen Krankheitserregern den Gar aus: Schon nach einer Woche reduziert sich die Keimzahl um etwa 80 Prozent. An Stellen, an denen das Coronavirus unbehandelt bis zu neun Tage überleben kann, setzt Titano zuverlässig an und verhindert dessen Ausbreitung. Damit das Virus keine Chance hat.

