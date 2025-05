In der Stadt tauchen wiederholt antifaschistische Schriftzüge auf, die sich offenbar gegen das Corps Franconia richten. Mehrere Männder in der schlagenden Studentenverbindung sollen Nazi-Parolen gebrüllt haben.

Villa zwischen alten Bäumen: Das Corpshaus steht in der Friedrich-Herschel-Straße in Bogenhausen.

"Nazis töten“, "Nazis boxen“ und "Dead Nazi = Good Nazi“, all das sind Schriftzüge, die in der Stadt in den letzten Tagen vermehrt an Wände gesprüht wurden. Die Polizei vermutet teilweise einen Zusammenhang zur Studentenverbindung Franconia, die zuletzt wegen mutmaßlicher Nazi-Parolen für Aufregung sorgte.

Nach Nazi-Parolen von Studentenverbindung: Antifaschistische Schriftzüge

Wie die Polizei mitteilt, haben bislang Unbekannte im Zeitraum von Dienstag, bis Samstag vergangener Woche die Wände der Fußgängerunterführung des S-Bahnhofs Berg am Laim beschmiert. Die Schriftzüge und Symbole hätten antifaschistischen Inhalt, sagt die Polizei.

Auf Nachfrage teilt die Polizei mit, dass mit den Schriftzügen allen Anschein nach die Münchner Studentenverbindung Franconia angesprochen sein könnte. Wie die AZ Mitte Mai berichtete, sollen bei einer Zusammenkunft im Haus der schlagenden Studentenverbindung mehrere Männer „Sieg Heil“ gebrüllt haben. Die Schmierereien können als Antwort auf den Fall interpretiert werden.

Weitere Schmierereien: Polizei vermutet "israelkritischen" Bezug

In der Nacht von Freitag auf Samstag vergangene Woche, sind laut Polizei zudem weitere ähnliche Schriftzüge in der unmittelbaren Nähe des Corpshauses der Burschenschaft, im Bereich der Friedrich-Herschel-Straße in Bogenhausen, auf die Umzäunung zweier Anwesen gesprüht worden.

In diesem Fall spricht die Polizei auf Nachfrage allerdings nicht von einem Zusammenhang zu der Studentenverbindung. Vielmehr seien die Schmierereien „israelkritisch interpretierbar“ und würden sich wohl an dort wohnhafte Personen richten. In dem Viertel wohnen jüdische Familien und auch eine Synagoge ist in der Nähe.

Acht Meter Schriftzug am Maximilianeum: Tatzusammenhang?

Vergangene Woche wurde auch das Maximilianeum mit dem acht Meter langen Schriftzug „Antifazone“ beschmiert. Die Polizei prüfe derzeit einen Tatzusammenhang aller Fälle und ermittelt wegen Sachbeschädigung.