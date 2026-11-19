Zwei bewaffnete Räuber schlagen im Juni in München zu – doch dank eines aufmerksamen Passanten nimmt die Polizei sie fest. Nicht nur wegen dieses Überfalls wollen Ermittler sie vor Gericht sehen.

München

Nach Raubüberfällen auf ein Juweliergeschäft in München und einen Luxusuhren-Verkäufer in Murnau hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen ein Duo erhoben. Die beiden waren nach kurzer Flucht im Juni festgenommen worden, nachdem sie mutmaßlich ein Geschäft in der Münchner Innenstadt überfallen und Beute im Wert von rund einer halben Million Euro mitgenommen hatten, wie die Staatsanwaltschaft München I mitteilte.

Die 19 und 21 Jahre alten Männer sollen dabei zwei Männer mit einer Pistole und einem Elektroschocker bedroht sowie gefesselt haben. Auch ein Mitarbeiter und ein Kunde, die während des Überfalls ins Geschäft kamen, sollen bedroht und bestohlen worden sein. Unter massiven Drohungen habe der Juwelier schließlich den Tresor geöffnet, bevor die beiden Männer flohen.

Passant bringt Polizei auf richtige Spur - Festnahme auf der A9

Auf die Spur kam die Polizei dem Duo vor allem dank eines aufmerksamen Passanten. Der hatte beobachtet, wie die Männer sich beim Umsteigen von einem Auto in ein Taxi an der Theresienwiese auffällig umschauten. Die Polizei suchte mit 40 Streifen und einem Hubschrauber nach dem Taxi und nahm die beiden Männer auf der A9 in Richtung Nürnberg fest. Die Autobahn wurde dafür zeitweise gesperrt. Im Fahrzeug fanden die Beamten auch die Beute aus dem Juweliergeschäft. Sie sei den Besitzern inzwischen zurückgegeben worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

21-Jähriger soll an weiterer Gewalttat beteiligt gewesen sein

Später ermittelten Polizei und Staatsanwaltschaft, dass der 21-Jährige auch an einem Überfall auf einen Luxusuhren-Händler im oberbayerischen Murnau am Staffelsee beteiligt gewesen sein soll. Mit einem unbekannten Komplizen soll er am 20. Mai den Verkäufer mit einer Pistole bedroht, nach einer Rangelei damit auf ihn eingeschlagen und ihm zwei wertvolle Uhren entrissen haben.

Die Anklage gegen den 19-Jährigen umfasse deshalb die Vorwürfe besonders schweren Raubs, besonders schwerer räuberischer Erpressung und Freiheitsberaubung. Gegen den 21-Jährigen sei zudem Anklage wegen schweren Raubs, gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung erhoben worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Ob und wann es zum Prozess gegen die beiden Männer kommt, entscheidet jetzt die Jugendkammer des Landgerichts München I. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt für das Duo die Unschuldsvermutung.