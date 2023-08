Animonda petcare: Füttern mit Herz und Verstand

Seit 30 Jahren widmet sich "animonda" aus Überzeugung und mit größter Sorgfalt der Herstellung hochwertiger Tiernahrung. Inspiriert von der Natur und den Wurzeln im Metzgerhandwerk entwickelt das Unternehmen Katzen- und Hundenahrung, die einen Unterschied macht.

01. August 2023 - 06:37 Uhr

Animonda macht mit seiner Tiernahrung - in mittlerweile mehr als 36 Ländern – täglich einen kleinen Unterschied in der Ernährung von Katzen und Hunden.

Die Geschichte von " startet im Jahr 1991 mit der Vision hochwertige Heimtiernahrung herzustellen. Inspiriert von der Natur und den Wurzeln im Metzgerhandwerk entwickelt und vertreibt das Unternehmen aus dem niedersächsischen Bad Rothenfelde Katzen- und Hundenahrung, die einen Unterschied macht. Für gesunde Katzen und Hunde sowie glückliche Halter, die ihre Vierbeiner liebevoll versorgen und sich darum kümmern, dass sie nur das Beste erhalten.

Animonda bringt seine Community näher zusammen. © Animonda

Höchster Qualität verpflichtet

Wir sehen es als unsere besondere Verantwortung an, nur ernährungsphysiologisch überzeugende und artgerechte Produkte zu entwickeln und anzubieten: natürlich, unverfälscht und grundsätzlich ohne Geschmacksverstärker, ohne künstliche Farb- und Aromastoffe, ohne Soja und Zucker. – Marco Lubberich (Geschäftsführer animonda)

High quality pet food seit 1991. © Animonda

Gut schmecken tut es auch

Als qualitätsbewusstes Unternehmen punktet bereits in 36 Ländern mit hochwertigen Produkten und bestem Geschmack. "Denn auch die Liebe zu unseren Haustieren geht bekanntlich durch den Magen", weiß Marco Lubberich: "Guter Geschmack ist neben gesunden und artgerechten Zutaten für uns wie für unsere Kunden die Hauptsache." Und da Geschmäcker und Zielgruppen auch in der Tierwelt unterschiedlich sind, bietet animonda unterschiedliche Marken und Sortimente in den Bereichen Nass- und Trockenfutter sowie Snacks an.

Mit ihrem Spezialitäten-Programm "Vom Feinsten" wird animonda dem hohen Anspruch von Katzen und Hunden kleiner Rassen, die sich besonders gern verwöhnen lassen, gerecht.

Die fleischig-frischen Produkte von Carny für Katzen und GranCarno für Hunde richten sich an Vierbeiner, die den unverfälschten Fleischgeschmack zu schätzen wissen.

Mit Integra Protect bietet das Unternehmen ein umfangreiches Diätfutterprogramm zur gezielten Ernährungstherapie von kranken Katzen und Hunden.

Abgerundet wird das Sortiment durch innovative Snack-Artikel für Katzen und Hunde. Denn wer liebt nicht einen feinen Leckerbissen für zwischendurch?

Animonda steht für natürliche Zutaten statt künstliche Aromen. © Animonda

Die "animonda petcare GmbH" ist ein Unternehmen der familiengeführten Unternehmensgruppe "heristo Aktiengesellschaft" und steht für Spitzenleistungen in der Tiernahrung. Erhältlich im Fachhandel und auf