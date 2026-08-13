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Aufwendiger Einsatz für die Münchner Feuerwehr auf der A94, Höhe der Ausfahrt Daglfing: Bei einem Unfall am Mittwoch gegen 12.50 Uhr auf der A94 in Richtung Passau ist ein Anhänger umgekippt.

Der Fahrer eines Kleintransporters war mit seinem mit Bauschutt beladenen Anhänger ins Schleudern geraten und quer über beide Spuren zum Stehen gekommen. Der Anhänger kippte um, wodurch sich der Bauschutt auf der Fahrbahn verteilt hatte.

Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab. Um die Fahrspuren so schnell wie möglich wieder für den Verkehr freizumachen, stellten die Einsatzkräfte den Anhänger kurzerhand mit Muskelkraft wieder auf die Räder und schaufelten den Schutt zurück auf die Ladefläche.

Anschließend säuberten sie mit einem Löschrohr die Fahrbahn und brachten den Anhänger auf einen wenige Meter entfernten Parkplatz der Autobahnmeisterei.

Nach knapp 45 Minuten konnten die Fahrspuren, die zeitweise voll gesperrt werden mussten, wieder freigegeben und der Einsatz beendet werden.

Verletzt wurde niemand. Zum entstandenen Sachschaden macht die Feuerwehr keine Angaben. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.