Nach Angriffen auf den Iran – Menschen demonstrieren in München

Angesichts der Militärschläge auf den Iran gehen auch in München die Menschen auf die Straße. Sie hoffen, dass die iranische Regierung gestürzt wird.

Auch in anderen deutschen Städten gingen Menschen gegen die iranische Regierung auf die Straße, etwa in Berlin, Hamburg und Frankfurt.

Nach Angaben der Polizei zog der Demonstrationszug an zwei weiteren Versammlungen vorbei, sodass sich die Zahl der Demonstrierenden verdoppelte.

Nach den Angriffen Israels und der USA auf den Iran haben zahlreiche Menschen in München gegen die dortige Führung demonstriert. Nach Angaben der Polizei kamen rund 250 Teilnehmende zu einer Kundgebung am Gärtnerplatz zusammen. Diese wollten im Laufe des Tages unter dem Motto "Nein zur Islamischen Republik Iran!" durch die Landeshauptstadt ziehen.

Dabei sollten sie laut der Polizei an zwei weiteren Versammlungen vorbeikommen, sodass die Zahl der Demonstrierenden auf dem Protestmarsch noch zunehmen könnte. Auch in anderen deutschen Städten gingen Menschen gegen die iranische Regierung auf die Straße, etwa in Berlin, Hamburg und Frankfurt.