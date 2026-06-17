Hündin Finja wälzt sich im Gras und kollabiert plötzlich. Dank des schnellen Eingreifens der Tierrettung München übersteht sie den anaphylaktischen Schock. Der Einsatz zeigt, wie tückisch Allergien bei Hunden sein können.

Notfall-Einsatz an der Isar: Der Halterin fallen stark geschwollene Lefzen und Augenlider bei ihrer Finja auf – die Hündin ist kollabiert, nachdem sie sich im Gras gewälzt hat.

"Bei unserer Ankunft stand die Hündin bereits wieder auf ihren Beinen und hatte etwas Wasser getrunken. Bei der Untersuchung vor Ort zeigte sie jedoch deutliche Anzeichen einer Anaphylaxie, also einer schweren allergischen Reaktion", berichten Lotta Müller und Felix Metzger von der Tierrettung München. Von der Halterin erfuhren sie außerdem, "dass bei Finja bereits mehrere Allergien bekannt sind".

Um schnell handeln zu können, legten die beiden Tierärzte einen Venenzugang und verabreichten ein Antihistaminikum gegen die allergische Reaktion. Zusätzlich habe die Hündin eine Infusion erhalten, um ihren Kreislauf zu stabilisieren. Der Zustand der in Not geratenen Hündin verbesserte sich in kurzer Zeit.

Häufige Ursachen für anaphylaktische Reaktionen beim Hund sind laut Tierrettung Futtermittel, Medikamente, Insektenstiche oder Umweltallergene wie beispielsweise Pollen. Auch Schlangenbisse könnten allergische Reaktionen auslösen. Für Fälle wie diese ist die Tierrettung München rund um die Uhr und 365 Tage im Jahr unter der Telefonnummer 01805-843773 zu erreichen.