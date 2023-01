An Rubens-Bild festgeklebt: Prozess gegen Klima-Aktivisten

Am Amtsgericht München beginnt im Februar der Prozess gegen Klimaaktivisten, die sich im vergangenen August am Rahmen eines Rubens-Gemäldes in der Alten Pinakothek in München festgeklebt hatten. Die Verhandlung wurde auf den 14. Februar terminiert, wie ein Gerichtssprecher am Montag mitteilte.

23. Januar 2023 - 20:10 Uhr | AZ/dpa

Ein Mikrofon steht in einem Saal eines Gerichts (Symbolbild). © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild