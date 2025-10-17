Besucher der Kirchweihdult sollten möglichst mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Deshalb fährt die Tram 18 an den beiden Dult-Wochenenden in einem bestimmten Abschnitt alle fünf statt zehn Minuten.

An den beiden Dult-Wochenenden fährt die Tram 18 häufiger als sonst.

Vom 18. bis 26. Oktober findet auf dem Mariahilfplatz in der Au die Kirchweihdult statt. Da es rund um den Mariahilfplatz keine Parkmöglichkeiten gibt, empfiehlt sich die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Aus diesem Grund verdoppelt die MVG zeitweise ihr Tram-Angebot. An den beiden Dult-Wochenenden wird die Tram der Linie 18 zwischen Sendlinger Tor und St.-Martins-Platz von etwa 12 bis etwa 20 Uhr mit zusätzlichen Zügen verstärkt. In diesem Abschnitt fährt die Tram 18 dann in einem 5-Minuten-Takt.

So kommen Besucher mit dem ÖPNV zur Auer Dult

Neben der Tram 18 ist der Mariahilfplatz auch mit dem Bus 58 (Haltestelle Mariahilfplatz) oder dem Bus der Linie 62 (Haltestelle Schweigerstraße) erreichbar.

Mit einem kurzen Fußweg ist die Auer Dult auch von den U-Bahnhöfen Fraunhoferstraße oder Kolumbusplazu (U1 und U2) zu erreichen.