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An Allerheiligen: Hier gibt es rund um die Münchner Friedhöfe zusätzliche Parkmöglichkeiten

An Allerheiligen besuchen viele Menschen die Gräber ihrer verstorbenen Verwandtschaft. Um dem hohen Besucheraufkommen an diesem Tag gerecht zu werden, gibt es rund um die großen städtischen Friedhöfe an diesem Tag zusätzliche Parkmöglichkeiten.
André Wagner |
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An Allerheiligen gibt es rund um die städtischen Friedhöfe zusätzliche Parkmöglichkeiten. (Symbolbild)
An Allerheiligen gibt es rund um die städtischen Friedhöfe zusätzliche Parkmöglichkeiten. (Symbolbild) © Martin Schutt/dpa

Allerheiligen ist traditionell der Tag, an dem man den Verstorbenen gedenkt und deren Gräbern einen Besuch abstattet. Da es sich dabei um einen gesetzlichen Feiertag handelt, ist auf den Friedhöfen entsprechend viel los. 

Da die Parkplätze an den Münchner Friedhöfen auf diese hohen Besucherzahlen nicht ausgelegt sind, werden an Allerheiligen zahlreiche vorübergehende Parkmöglichkeiten, Behindertenparkplätze für mobilitätseingeschränkte Personen und Taxistandplätze im näheren Umfeld eingerichtet.

Die Parkplätze stehen ab Samstag, 31. Oktober, zur Verfügung und werden überwiegend bis einschließlich Sonntag, den 1. November, ausgewiesen.

Hier gibt es an Allerheiligen zusätzliche Parkmöglichkeiten

An den kleineren Friedhöfen in München werden außerdem zusätzliche Haltverbote angeordnet, um trotz des erhöhten Besucheraufkommens den Autoverkehr vor Ort aufrechterhalten zu können.

Die Friedhöfe sind am 1. November von 8 bis 19 Uhr geöffnet (an normalen Tagen im November schließen sie bereits um 17 Uhr). Die zusätzlichen Parkmöglichkeiten und Behindertenstellplätze rund um die Friedhöfe finden sie hier.

Hinweis: Die Mitnahme von Fahrrädern ist auf dem Friedhofsgelände an Allerheiligen wegen des großen Andrangs nicht gestattet.

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