Amtliche Warnung vor Hitze: In München wird's besonders heiß

München - Obacht München, es wird heiß! Mit deutlich über 30 Grad trifft Deutschland die erste Hitzewelle des Sommers. Schon der Mittwoch brachte Jahres-Höchstwerte – und bis zum Freitag wird es wohl immer heißer.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt damit einhergehend offiziell vor starker Hitzebelastung. "Freitag ist mit einer zusätzlichen Belastung aufgrund verringerter nächtlicher Abkühlung insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet von München zu rechnen", so die Meteorologen. Auch für andere Großstädte wie Berlin oder Hamburg gelten entsprechende Warnungen.

Starke Hitzebelastung im dicht bebauten München

Wer kann, soll seinen Tag entsprechend planen und große körperliche Anstrengungen tagsüber vermeiden. Sport bietet sich etwa in den frühen Morgenstunden an.

Die Hitzewarnung gilt bis Freitag, 19 Uhr. Doch auch am Samstag und Sonntag klettert das Thermometer wohl auf über 30 Grad. Dann steigt allerdings auch das Gewitterrisiko – teils unwetterartiger Niederschlag ist dann am Alpenrand möglich.

Hohe Waldbrandgefahr in Bayern

Der DWD rechnet für Freitag zudem bei mehr als der Hälfte seiner Stationen im Freistaat mit der zweithöchsten von fünf Waldbrand-Gefahrenstufen. Beim unterfränkischen Arnstein-Müdesheim und bei Schwandorf in der Oberpfalz herrscht laut der DWD-Vorhersage vom Donnerstag sogar die höchste Stufe. In den restlichen Regionen Bayerns gilt Stufe drei, also "mittlere" Waldbrandgefahr.