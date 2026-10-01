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Am Odeonsplatz: Seniorin stürzt rückwärts ins U-Bahn-Gleis

Eine 73-Jährige stolpert in München rückwärts von einem Bahnsteig der U-Bahn ins Gleis. Der Unfall endet im Krankenhaus.
AZ/dpa |
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Der U-Bahn-Verkehr wurde durch den Vorfall nicht beeinträchtigt. (Symbolbild)
Der U-Bahn-Verkehr wurde durch den Vorfall nicht beeinträchtigt. (Symbolbild) © dpa

Eine Seniorin ist am Münchner Odeonsplatz rückwärts in den Gleisbereich der U-Bahn gestürzt und schwer verletzt worden. Die 73-Jährige stolperte am Dienstag aus zunächst unbekannter Ursache am Bahnsteig, wie die Polizei mitteilte. Zu diesem Zeitpunkt fuhr keine U-Bahn in den Bahnhof ein.

Die 73-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei machte zunächst keine Angaben dazu, wie sich die Seniorin aus dem Gleisbereich befreite. Der U-Bahn-Verkehr war nicht beeinträchtigt.

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