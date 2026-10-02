Am Odeonsplatz: Nach Sturz in U-Bahn-Gleis – Seniorin erliegt ihren Verletzungen

Eine 73-Jährige stolpert in München rückwärts von einem Bahnsteig der U-Bahn ins Gleis. Nun ist sie im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen.

Update, 2. Oktober, 12.19 Uhr: Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ist die 73-Jährige am Donnerstag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen.

Ursprungsmeldung vom 1. Oktober: Eine Seniorin ist am Münchner Odeonsplatz rückwärts in den Gleisbereich der U-Bahn gestürzt und schwer verletzt worden. Die 73-Jährige stolperte am Dienstag aus zunächst unbekannter Ursache am Bahnsteig, wie die Polizei mitteilte. Zu diesem Zeitpunkt fuhr keine U-Bahn in den Bahnhof ein.

Die 73-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei machte zunächst keine Angaben dazu, wie sich die Seniorin aus dem Gleisbereich befreite. Der U-Bahn-Verkehr war nicht beeinträchtigt.