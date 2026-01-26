AZ-Plus
Am Münchner Ostbahnhof: Mann mit über drei Promille beim Diebstahl gestellt  

Der 48-Jährige hat auch ein Messer griffbereit und muss sich wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen und der Beleidigung verantworten.
Die Bundespolizisten stellten neben dem Diebesgut auch ein Messer bei dem Betrunkenen sicher. (Archivbild)
Der Mann war am Freitag (23. Januar) gegen 22.15 Uhr von einem Mitarbeiter in einem Lebensmittelladen im Ostbahnhof dabei beobachtet worden, wie er zwei Flaschen Wein entwendete.

Diebstahl im Ostbahnhof München: Betrunkener Mann (48) hat Messer dabei 

Wie die Bundespolizei weiter mitteilt, fanden die dann hinzugezogenen Bundespolizisten bei der Durchsuchung das Diebesgut – und auch ein Messer, das der 48-Jährige griffbereit dabei hatte.

Während der polizeilichen Maßnahmen habe der wohnsitzlose Mann die Beamten beleidigt, heißt es. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab laut Bundespolizei einen Wert von 3,24 Promille.

Der 48-Jährige muss sich wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen und der Beleidigung verantworten.

