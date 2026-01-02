AZ-Plus
Am Münchner Hauptbahnhof wird die Signaltechnik repariert. Einige Züge müssen deshalb früher halten, andere Züge fallen aus.
AZ/dpa |
Einige Züge können wegen Reparaturarbeiten an einem Signal derzeit den Münchner Hauptbahnhof nicht anfahren. (Symbolbild)
© Matthias Balk/dpa
München

Die Deutsche Bahn meldet Einschränkungen am Münchner Hauptbahnhof. Der Grund seien Reparaturen an der Signaltechnik, die wegen eines Kabelschadens notwendig geworden seien. 

Betroffen ist die Strecke zwischen München und Landshut: Züge aus Richtung Regensburg beziehungsweise Hof enden laut Bahn bereits in Landshut und fahren nicht weiter bis München. Die Züge der Linie RE3 fahren, werden zwischen Freising und München-Hauptbahnhof jedoch umgeleitet.

Ausfälle und Verspätungen

Auf der Strecke zwischen Buchlohe und München fallen einige Züge aus, andere fahren regulär. Züge, die aus Richtung Garmisch-Partenkirchen/Weilheim/Kochel Richtung München unterwegs sind, fahren den Angaben zufolge nur bis Starnberg. Die Fahrgäste sollen in die S-Bahn wechseln.

Wegen der technischen Störung sei mit Verspätungen zu rechnen, zudem könnten Züge der betroffenen Strecken kurzfristig ausfallen, hieß es weiter. Die Arbeiten sollten am Abend abgeschlossen sein.

