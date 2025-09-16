Es beginnt mit einem fehlenden Zugticket: Ein 24-jähriger Mann beißt am Hauptbahnhof einen Bundespolizisten in den Oberschenkel. Jetzt steht er vor dem Haftrichter.

Nach Angaben der Bundespolizei ist der Mann bereits mehrfach wegen diverser Eigentums-, Gewalt- und Drogendelikte aufgefallen. (Symbolbild)

Er hatte keinen Fahrschein, widersetzte sich dann am Münchner Hauptbahnhof sämtlichen Maßnahmen und biss einen Bundespolizisten: Am heutigen Dienstag soll der 24-Jährige vor dem Haftrichter stehen.

Mann ohne Zugticket widersetzt sich am Hauptbahnhof der Polizei

Ein Zugbegleiter einer Regionalbahn von Ingolstadt nach München hatte am Montag (15. September) gegen Mittag vor der Einfahrt in den Hauptbahnhof München eine Person ohne Fahrschein gemeldet, die sich zudem weigerte, sich auszuweisen.

Am Bahnsteig zu Gleis 20 nahmen Beamte der Bundespolizei den 24-Jährigen in Empfang. Auch ihnen gegenüber machte der Mann keine Angaben zu seiner Person und widersetzte sich dann heftig, als er zur Dienststelle gebracht werden sollte.

24-Jähriger beißt Bundespolizisten in den Oberschenkel

"Dabei schlug und trat und bespuckte er Beamte. Zudem biss er einem 35-jährigen Bundespolizisten kräftig in den Oberschenkel", teilt die Bundespolizei mit.

Die Beamten setzten dem Mann eine sogenannte Spuckhaube auf, doch der bereits durch den Biss attackierte Beamte erlitt in Folge weiterer heftiger Gegenwehr des 24-Jährigen weitere Verletzungen in Form von Abschürfungen am Unterarm und Wunden im Gesicht – er brach wenig später seinen Dienst ab.

Polizeibekannter Mann steht vor dem Haftrichter

Auch im Gewahrsam beruhigte sich der renitente Fahrgast nicht, schlug und trat wiederholt Beamte. Nach Angaben der Bundespolizei ist der Mann bereits mehrfach wegen diverser Eigentums-, Gewalt- und Drogendelikte aufgefallen.

Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle und ein Drogenscreening verweigerte er und wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I wegen Alkohol- und Drogenverdachts erst einer Blutentnahme unterzogen und schließlich nach Stadelheim überführt. Am Dienstag soll der 24-Jährige dem Haftrichter vorgestellt werden.