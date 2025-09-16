AZ-Plus
  Am Münchner Hauptbahnhof: Renitenter Fahrgast beißt Bundespolizisten

Am Münchner Hauptbahnhof: Renitenter Fahrgast beißt Bundespolizisten

Es beginnt mit einem fehlenden Zugticket: Ein 24-jähriger Mann beißt am Hauptbahnhof einen Bundespolizisten in den Oberschenkel. Jetzt steht er vor dem Haftrichter.
Guido Verstegen
Guido Verstegen |
Nach Angaben der Bundespolizei ist der Mann bereits mehrfach wegen diverser Eigentums-, Gewalt- und Drogendelikte aufgefallen. (Symbolbild)
Nach Angaben der Bundespolizei ist der Mann bereits mehrfach wegen diverser Eigentums-, Gewalt- und Drogendelikte aufgefallen. (Symbolbild) © imago/NurPhoto
Er hatte keinen Fahrschein, widersetzte sich dann am Münchner Hauptbahnhof sämtlichen Maßnahmen und biss einen Bundespolizisten: Am heutigen Dienstag soll der 24-Jährige vor dem Haftrichter stehen.

Mann ohne Zugticket widersetzt sich am Hauptbahnhof der Polizei 

Ein Zugbegleiter einer Regionalbahn von Ingolstadt nach München hatte am Montag (15. September) gegen Mittag vor der Einfahrt in den Hauptbahnhof München eine Person ohne Fahrschein gemeldet, die sich zudem weigerte, sich auszuweisen.

Am Bahnsteig zu Gleis 20 nahmen Beamte der Bundespolizei den 24-Jährigen in Empfang. Auch ihnen gegenüber machte der Mann keine Angaben zu seiner Person und widersetzte sich dann heftig, als er zur Dienststelle gebracht werden sollte.

24-Jähriger beißt Bundespolizisten in den Oberschenkel

"Dabei schlug und trat und bespuckte er Beamte. Zudem biss er einem 35-jährigen Bundespolizisten kräftig in den Oberschenkel", teilt die Bundespolizei mit.

Die Beamten setzten dem Mann eine sogenannte Spuckhaube auf, doch der bereits durch den Biss attackierte Beamte erlitt in Folge weiterer heftiger Gegenwehr des 24-Jährigen weitere Verletzungen in Form von Abschürfungen am Unterarm und Wunden im Gesicht – er brach wenig später seinen Dienst ab.

Polizeibekannter Mann steht vor dem Haftrichter

Auch im Gewahrsam beruhigte sich der renitente Fahrgast nicht, schlug und trat wiederholt Beamte. Nach Angaben der Bundespolizei ist der Mann bereits mehrfach wegen diverser Eigentums-, Gewalt- und Drogendelikte aufgefallen.

Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle und ein Drogenscreening verweigerte er und wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I wegen Alkohol- und Drogenverdachts erst einer Blutentnahme unterzogen und schließlich nach Stadelheim überführt. Am Dienstag soll der 24-Jährige dem Haftrichter vorgestellt werden.

4 Kommentare
Artikel kommentieren
  • AufmerksamerBürger vor 42 Minuten / Bewertung:

    Die Omas werden sich jetzt bestimmt um ihn kümmern und aufpäppeln.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Chris_1860 vor einer Stunde / Bewertung:

    Was macht so ein Mehrfachtäter immer noch bei uns?

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Gretl vor einer Stunde / Bewertung:

    Das ist bei der Bundespolizei zu lesen:

    ** Kurz vor 12 Uhr griff ein 24-jähriger Somalier im Hauptbahnhof München einen Bundespolizisten tätlich an und leistete im weiteren Verlauf polizeilicher Maßnahmen erheblichen Widerstand.

    Ein Zugbegleiter des RE1 (Ingolstadt - München) meldete vor der Einfahrt in den Hauptbahnhof München eine ticketlose Person, die sich zudem weigerte sich auszuweisen. Am Bahnsteig zu Gleis 20 trafen Beamte den 24-Jährigen aus Somalia an. Auch gegenüber der Streife der Bundespolizei verweigerte er Angaben zu seiner Person. Einer zur Identifizierung notwendigen Verbringung zur Dienststelle widersetzte sich der Polizeibekannte heftig. Dabei schlug und trat und bespuckte er Beamte. Zudem biss er einem 35-jährigen Bundespolizisten kräftig in den Oberschenkel. Zum weiteren Transport wurde dem 24-Jährigen, um weitere Spuck- und Bissattacken zu verhindern, eine Spuckhaube aufgesetzt.

    - selber weiterlesen -

    Antworten lädt ... Kommentar melden
