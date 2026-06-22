Am Münchner Hauptbahnhof: DB-Mitarbeiterin sexuell belästigt

Eine Mitarbeiterin der Deutsche-Bahn-Sicherheit wird am Münchner Hauptbahnhof von einem Mann sexuell belästigt. Die Bundespolizei ermittelt.

Im Münchner Hauptbahnhof soll ein Mann am Samstagvormittag eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn sexuell belästigt und sie gemeinsam mit einem weiteren Beschäftigten ausländerfeindlich beleidigt haben.

Mitarbeiterin der Deutschen Bahn sexuell belästigt

Man sei gegen 10.30 Uhr von der Leitstelle der Deutsche-Bahn-Sicherheit über eine aggressive Person im Reisezentrum informiert worden, teilt die Bundespolizei weiter mit. "Nach bisherigem Ermittlungsstand" habe ein 59-jähriger Deutscher ohne festen Wohnsitz eine 52-jährige rumänische Staatsangehörige sowie einen 24-jährigen deutschen Staatsangehörigen ausländerfeindlich beleidigt.

Die auf diese Weise angegangenen Personen sind demnach Mitarbeiter der DB-Sicherheit und waren im Reisezentrum eingesetzt. Im weiteren Verlauf soll der Mann der 52-Jährigen an die Brust gefasst und dabei eine abfällige Bemerkung geäußert haben.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungen wegen sexueller Belästigung und Beleidigung ein.