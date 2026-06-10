Am Münchner Flughafen: Was dieses neue Hotel so besonders macht

Mit dem Ibis Styles öffnet am Münchner Flughafen in unmittelbarer Nähe zu den Terminals ein neues Hotel seine Pforten.

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Kurze Wege: Das Hotel liegt in unmittelbarer Nähe zu den Flughafenterminals und zum LabCampus, dem Innovationszentrum des Münchner Flughafens.

Am Münchner Flughafen ist am Dienstag mit dem "Ibis Styles München Airport" ein neues Hotel eröffnet worden. Die Flughafentochter Allresto ergänzt damit das Angebot neben dem Hilton Munich Airport "in einem günstigeren, aber hochwertigen Segment", heißt es.

"Wichtige Impulse für Wachstum und Wertschöpfung in der Region"

"Die Erweiterung unseres Hotelangebots schafft zusätzliche Kapazitäten für Geschäfts- und Urlaubsreisende, stärkt die Attraktivität unseres Airports und setzt zugleich wichtige Impulse für Wachstum und Wertschöpfung in der Region", wird Flughafen-Chef Jost Lammers in einer Mitteilung des Airports zitiert.

Das neue Hotel baut auf ein kreatives Designkonzept

Solche "moderne, erlebnisorientierte Hospitality-Angebote" unterstrichen den Anspruch, "den Flughafen München als innovativen und zukunftsorientierten Hub im internationalen Wettbewerb weiter zu profilieren", so Lammers.

Das neue Hotel setzt auf ein kreatives Designkonzept, das Funktionalität und Aufenthaltsqualität miteinander verbinden soll.

Angebot richtet sich an Geschäftsreisende, Urlauber und Airline-Crews

Inspiriert von der Landschaft entlang der Isar spiegeln sich Grün-, Blau- und Schiefertöne im Interieur wider und erzeugen eine stilvoll harmonische, ruhige Stimmung.

Neben dem Hilton Munich Airport soll das Hotel das Angebot in einem günstigeren, aber hochwertigen Segment ergänzen. © Denise Knauft/Flughafen München

Mit seinen 358 modern ausgestatteten Zimmern, den gemütlichen Gemeinschaftsbereichen sowie einem gastronomischen Angebot richtet sich das Hotel gleichermaßen an Geschäftsreisende, Urlauber und Airline-Crews.

Gute Voraussetzungen für kurze Wege und flexible Aufenthalte

Typisch für die Marke sei der konsequente Fokus auf Komfort, unkomplizierten Service und ein inspirierendes Ambiente – bei einem überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis, heißt es.

Das Hotel bietet 358 modern ausgestattete Zimmer. © Alexander Rudnik/Ibis Styles München Airport

Durch seine Lage in unmittelbarer Nähe zu den Terminals sowie zum LabCampus, dem Innovationszentrum des Münchner Flughafens, biete das Hotel ideale Voraussetzungen für kurze Wege, flexible Aufenthalte und moderne Mobilitätsanforderungen.

Die Flughafentochter Allresto baut damit ihr Angebot weiter aus. Dort betreibt sie bereits einen großen Teil der gastronomischen Einrichtungen und hat sich mit ihrem integrierten Modell aus Gastronomie, Hotellerie und Eventcatering als führender Airport-Hospitality-Anbieter etabliert.