Der letzte Tag des Oktoberfests wird erneut von einem Unfall an einem Fahrgeschäft überschattet. Was bisher bekannt ist.

Am letzten Tag des Oktoberfests hat es einen Unfall an der Schiffsschaukel gegeben. "Der Rettungsdienst ist vor Ort", sagte ein Sprecher der Wiesnwache der Polizei. Nach Angaben der Feuerwehr wurde ein Mitarbeiter (47) der Schiffschaukel auf der Oidn Wiesn gegen 10.15 Uhr von einer schwingenden Schaukel getroffen. Wie viele Personen sich zu diesem Zeitpunkt in der Schaukel befanden, ist aktuell nicht bekannt.

Der Betrieb an der Schiffsschaukel wurde gestoppt. © Felix Hörhager/dpa

Die Schaukel traf den rumänischen Mitarbeiter am Kopf. Der Mann wurde sofort von einem Notarzt versorgt und unter laufender Reanimation in eine Klinik gebracht. Nach Angaben der Feuerwehr habe er schwerste Verletzungen erlitten und befinde sich in einem kritischen Zustand. Die Zeugen werden vor Ort betreut. Die Polizeiinspektion K13 Schwabing ermittelt bereits auf der Oidn Wiesn. Laut Angaben der Polizei sollen Fahrgäste und Besucher nicht gefährdet gewesen sein.