Am Isartor: Bayerns "sauberster Diesel" in München

Am Isartor wirbt ein Tankstellenbetreiber mit neuartigem Diesel, der weniger CO2 ausstößt.

München - Stadtrat Manuel Pretzl (CSU) war ein prominenter Gast aus der Münchner Politik, als am Mittwoch der Münchner Tankstellenbetreiber "BK Benzin-Kontor AG" einen neuen Kraftstoff vorgestellt hat: Diesel Protect 25 heißt er. Denn 25 Prozent weniger Kohlendioxid (CO 2 ) stoße man damit als Dieselfahrer aus.

Wieviel kostet Bayerns "sauberster Diesel"?

Den Stoff gibt es seit Mittwoch bayernweit nur an der Münchner BK Tankstelle nahe dem Isartor zu kaufen (Baaderstraße 6). Der neuartige Diesel sei das "Ergebnis jahrelanger Forschung", wirbt BK in einer Pressemitteilung. Ihm sei ein großer Anteil pflanzlicher Öle beigemischt, was laut BK auch dem Dieselmotor gut tue. Angeblich kann jedes Diesel-Auto "Protect 25" bedenkenlos tanken.