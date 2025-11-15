AZ-Plus

Am Hauptbahnhof und Stachus: MVG führt neues System ein

Lange Schlangen vor den MVG-Kundencentern sind keine Seltenheit. Mit einem neuen Service will die MVG nun die Wartezeiten verkürzen.
André Wagner |
Am MVG-Kundencenter am Hauptbahnhof kann es immer wieder zu längeren Wartezeiten kommen. (Archivbild)
Am MVG-Kundencenter am Hauptbahnhof kann es immer wieder zu längeren Wartezeiten kommen. (Archivbild)

Wer bisher eine persönliche Beratung in einem Kundencenter der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) wollte, der benötigt vor allem eines: Zeit. Oftmals musste man sich in lange Warteschlangen vor dem Eingang einreihen, bis man von einer oder einem MVG-Mitarbeitenden bedient wurde.

Doch dies könnte bald der Vergangenheit angehören, denn die MVG bietet ihren Kunden und Kundinnen nun einen neuen Service an. Künftig kann ein Beratungstermin ganz einfach online gebucht werden. Wer dann pünktlich zu seinem gebuchten Termin im Kundencenter erscheint, wird direkt am nächsten freien Schalter bedient.

MVG bietet nun Online-Terminbuchungen für Kundencenter an

Die Online-Terminbuchungen können auf https://www.mvg.de/services vorgenommen werden. Im Abschnitt "Hotline & Kundencenter" kann man aussuchen, ob man seinen Termin im Kundencenter am Marienplatz oder am Hauptbahnhof buchen möchte. Bis zu sieben Tage im Voraus kann man aktuell einen Termin buchen, dafür wählt man den entsprechenden Tag und die gewünschte Uhrzeit aus, anschließend müssen noch die Kontaktdaten angegeben werden. Sind alle Felder korrekt ausgefüllt, erhält man eine E-Mail mit dem Bestätigungslink.

MVG-Kunden, die online einen Termin gebucht haben, erhalten am entsprechenden Kundencenter eine priorisierte Nummer und werden zum gebuchten Termin aufgerufen. Mit dieser Vorgehensweise will die MVG gewährleisten, dass die Schalter auch für die Kunden flexibel bleiben, die im Vorfeld keinen Termin gebucht haben.

5 Kommentare
Artikel kommentieren
  • HanneloreH vor 35 Minuten / Bewertung:

    Man kann online bereits Ärzte aufsuchen, aber sich online bei der MVG beraten lassen geht noch nicht!

    Antworten
  • SKi vor 2 Stunden / Bewertung:

    An sich eine gute Idee. Aber: man muss pünktlich zum Termin erscheinen. Damit fällt die Anreise mit der Münchner Verspätungsgellschaft (MVG) oder anderen Verkehrsmitteln des Münchner Verspätungs-Verbunds (MVV) schonmal weg.

    Antworten
  • AufmerksamerBürger vor 2 Stunden / Bewertung:

    Es ist der richtige Ansatz die Entstehung von Menschenschlangen zu verhindern, da dies inzwischen lebensbedrohlich sein kann.

    Antworten
