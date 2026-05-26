Am Hauptbahnhof München: Streit zwischen 1860- und Bayern-Fans eskaliert

Alkoholisierte Anhänger des TSV 1860 und des FC Bayern geraten am Münchner Hauptbahnhof aneinander. Der Streit läuft aus dem Ruder.

Einsatzkräfte der Bundespolizei und der Landespolizei stellten die Beteiligten und kontrollierten sie. (Symbolbild)

Die Bundespolizei hat gegen einen 31-jährigen Mann ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Der Anzeige ging ein Streit zwischen Fans rivalisierender Fußballvereine voraus.

Streit zwischen Fans des TSV 1860 und des FC Bayern läuft aus dem Ruder

Die Auseinandersetzung zwischen Anhängern des FC Bayern und des TSV 1860 eskalierte am Samstag (23. Mai) kurz vor Mitternacht am nördlichen Ausgang des Münchner Hauptbahnhofs, teilte die Bundespolizei mit.

Ersten Ermittlungen zufolge seien ein 31-jähriger Löwen- und ein 33-jähriger Bayern-Anhänger zunächst verbal aneinander geraten, ehe ein Begleiter (48) den FCB-Fan im weiteren Verlauf mit Wasser bespritzt haben soll.

Einsatzkräfte der Bundespolizei und der Landespolizei stellen die Beteiligten

"Daraufhin soll der 31-Jährige eine leere Glasflasche in Richtung seines 33-jährigen Kontrahenten geworfen haben", hieß es weiter. "Der konnte den Wurf abwehren, wobei er leichte Verletzungen an der Hand erlitt." Der Mann benötigte keine medizinische Versorgung.

Einsatzkräfte der Bundespolizei und der Landespolizei stellten die Beteiligten und kontrollierten sie. Freiwillig durchgeführte Atemalkoholtests ergaben demnach Werte von 1,36 Promille beim 31-Jährigen und von 2,17 Promille beim 33-Jährigen. Der 48-jährige Begleiter wies einen Wert von 2,2 Promille auf.