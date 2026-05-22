Ein 35-Jähriger wirft einen angezündeten Feuerwerkskörper auf eine Gruppe wartender Passanten. Gegen ihn wird nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Am Hauptbahnhof hat ein Mann einen brennenden Feuerwerkskörper in Richtung wartender Menschen geworfen. (Symbolbild)

Das hätte auch ganz schön ins Auge gehen können. Ein 35-Jähriger hat am Donnerstagabend in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofes einen Feuerwerkskörper in Richtung einer Menschenmenge geworfen und wurde dabei von der Polizei in flagranti erwischt, so ein Polizeibericht.

Eine Streife der Bundespolizeiinspektion München beobachtete, wie der Mann gegen 19.30 Uhr am Ausgang Bayerstraße einen Feuerwerkskörper anzündete und diesen auf eine Gruppe von Passanten warf, die an einer Ampelanlage warteten.

Betrunkener Tatverdächtiger ist polizeibekannt

Der Feuerwerkskörper explodierte unmittelbar neben der Gruppe, mehrere Personen sprangen erschrocken zur Seite, setzten ihren Weg aber nach dem Vorfall fort. Verletzt wurde offensichtlich niemand, geschädigte Personen meldeten sich jedenfalls nicht bei der Polizei.

Die Beamten der Bundespolizei kontrollierten den 35-jährigen Werfer. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Mann, der bereits einschlägig vorbestraft ist, einen Wert von 2,2 Promille.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft München I soll der Tatverdächtige am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Bundespolizei ermittelt gegen den 35-Jährigen nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.