AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • Am Hauptbahnhof: Mann wirft brennenden Feuerwerkskörper auf Menschenmenge

Am Hauptbahnhof: Mann wirft brennenden Feuerwerkskörper auf Menschenmenge

Ein 35-Jähriger wirft einen angezündeten Feuerwerkskörper auf eine Gruppe wartender Passanten. Gegen ihn wird nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt.
André Wagner |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Am Hauptbahnhof hat ein Mann einen brennenden Feuerwerkskörper in Richtung wartender Menschen geworfen. (Symbolbild)
Am Hauptbahnhof hat ein Mann einen brennenden Feuerwerkskörper in Richtung wartender Menschen geworfen. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Das hätte auch ganz schön ins Auge gehen können. Ein 35-Jähriger hat am Donnerstagabend in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofes einen Feuerwerkskörper in Richtung einer Menschenmenge geworfen und wurde dabei von der Polizei in flagranti erwischt, so ein Polizeibericht.

Eine Streife der Bundespolizeiinspektion München beobachtete, wie der Mann gegen 19.30 Uhr am Ausgang Bayerstraße einen Feuerwerkskörper anzündete und diesen auf eine Gruppe von Passanten warf, die an einer Ampelanlage warteten.

Betrunkener Tatverdächtiger ist polizeibekannt

Der Feuerwerkskörper explodierte unmittelbar neben der Gruppe, mehrere Personen sprangen erschrocken zur Seite, setzten ihren Weg aber nach dem Vorfall fort. Verletzt wurde offensichtlich niemand, geschädigte Personen meldeten sich jedenfalls nicht bei der Polizei.

Die Beamten der Bundespolizei kontrollierten den 35-jährigen Werfer. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Mann, der bereits einschlägig vorbestraft ist, einen Wert von 2,2 Promille. 

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft München I soll der Tatverdächtige am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Bundespolizei ermittelt gegen den 35-Jährigen nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.