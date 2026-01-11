Ein besonders schwerer Fall von Diebstahl und Sachbeschädigung ist am Samstag am Rangierbahnhof Nord in München bemerkt worden. Die Vorgehensweise der Täter passt zu Fällen aus ganz Deutschland.

Ein Mitarbeiter der Lokomotion am Münchner Rangierbahnhof Nord in Feldmoching hat am Samstagnachmittag (10. Januar) bemerkt, dass bei mehreren Lastwagen auf einem Güterwagen Planen aufgeschlitzt worden waren.

Der Güterzug kam aus Neuss und war auf dem Weg Richtung Italien. Die Ermittlungen der Bundespolizei ergaben, dass insgesamt drei Planen mit einem scharfkantigen Gegenstand aufgeschlitzt waren. Außerdem waren an zwei Güterwaggons Plomben entfernt und die Türen geöffnet worden. Im Inneren waren Kartonagen verpackter Waren gewaltsam geöffnet und durchwühlt worden.

Offenbar waren geladene Kabelrollen (Gesamtgewicht 3,3 t) für die Täter interessant. Denn einige Stücke Kabel waren abgeschnitten, die Ummantelung entfernt und das freigelegte Kupfer entwendet worden.

Dem Anschein nach war den Tätern dieses Vorgehen aber zu aufwendig, sodass nur ein geringer Schaden in Höhe von ca. 500 bis 700 Euro entstand.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und der Sachbeschädigung. Die Spuren ergaben, dass der Münchner Rangierbahnhof nicht der Tatort war, weshalb jetzt Unterwegshalte des Güterzuges untersucht werden.

Die Vorgehensweise der Täter reiht sich in eine Serie ähnlich gelagerter bundesweiter Fälle in der jüngeren Vergangenheit ein. Hierbei gehen die Täter immer wieder Güterzüge an, vorrangig solche, auf denen Laster mit Planaufliegern stehen, machen sich ein Bild von den transportierten Waren und entwenden entsprechende Güter, die für sie von Interesse sind.