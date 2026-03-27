Millionenbetrüger geschnappt: Polizei macht großen Fang am Münchner Flughafen

Fahndungserfolg der Polizei am Münchner Flughafen. Ein mutmaßlicher Millionenbetrüger kann festgenommen werden. Was dem Mann vorgeworfen wird.

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Bei einem 52-Jährigen klickten am Münchner Flughafen die Handschellen. (Symbolbild)

So einen Fang macht die Polizei am Münchner Flughafen auch nur selten. Am Dienstag nahmen Fahnder der Bundespolizei einen 52-jährigen Deutschen mit chinesischer Abstammung fest, der zuvor aus Shanghai eingereist war.

Fahnder nehmen mutmaßlichen Millionenbetrüger fest

Gegen den Mann lag ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Wuppertal vor. Die Vorwürfe gegen den 52-Jährigen wiegen schwer. Er soll durch Untreuetaten sowie besonders schwere Fälle der Bestechlichkeit etwa elf Millionen Euro eingesackt haben.

Im Rahmen der Festnahme wurden zur Beweissicherung verschiedene Datenträger und elektronische Medien sichergestellt.

Der Beschuldigte wurde dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Landshut vorgeführt, der eine Einlieferung des 52-Jährigen in die Justizvollzugsanstalt Landshut anordnete.