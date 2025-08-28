Widerstand gegen Verkauf des Justizzentrums in München wächst
Gegen den Verkauf des Strafjustizzentrums an der Nymphenburger Straße formiert sich immer größerer Widerstand. Nun haben der Arbeitskreis Junges Forum und der Mieterverein unter dem Motto "Wohnraum statt Rendite – Verkauf des Justizzentrums stoppen!" eine Petition gestartet.
Zu den Initiatoren gehören zudem die Initiativen "abbrechenabbrechen" und "#ausspekuliert". Wie berichtet, wird das Gebäude an der Nymphenburger Straße, in dem sich derzeit noch das Strafjustizzentrum befindet, in absehbarer Zeit leer stehen – nämlich wenn die Gerichte und die Staatsanwaltschaft in den Neubau an der Leonrodstraße umgezogen sind. 2026 sollen dort bereits Prozesse stattfinden, wenn alles glattläuft.
Altes Strafjustizzentrum in München: Freistaat wechselt Kurs
Das Gebäude an der Nymphenburger Straße gehört dem Freistaat. Noch vor zwei Jahren hatte er angekündigt, in dem bald nicht mehr benötigten alten Strafjustizzentrum bezahlbaren Wohnraum schaffen zu wollen.
Dann die Kehrtwende: Kürzlich teilte Bauminister Christian Bernreiter (CSU) mit, dass die Immobilie verkauft werden soll. Kritiker befürchten, dass ein Investor dort dann luxuriöse Wohnungen baut.
Forderung nach sozialem Wohnraum
Der Arbeitskreis Junges Forum und der Mieterverein fordern, den Verkauf an private Investoren zu stoppen und stattdessen auf dem Gelände bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Die Initiatoren der Petition kritisieren auch den Mangel an Transparenz und Bürgerbeteiligung:
Eine Machbarkeitsstudie zur künftigen Nutzung sei zwar in Auftrag gegeben worden, "Ergebnisse wurden bislang jedoch nicht veröffentlicht". Auch ein geplanter runder Tisch mit Beteiligung von Initiativen, Stadtpolitik und Ministerium sei unterlaufen worden.
Die Petition ist unter www.openpetition.de, Stichwort "Wohnraum statt Rendite" abrufbar.
