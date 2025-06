Alter Botanischer Garten in München: 13-jährige Schülerin sexuell missbraucht

Polizisten nehmen einen Verdächtigen nur eine Stunde nach der Tat fest. Wesentlichen Anteil an dem schnellen Fahndungserfolg haben die Sicherheitskameras in der Grünanlage. Der 32-jährige Verdächtige hatte noch bis Mai in Haft gesessen.

Auf dem Gehweg an der Elisenstraße fasst der Tatverdächtige einer 13-Jährigen an die Brust. Gegen den 32-Jährigen wird wegen sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen ermittelt.

Die Schülerin aus München unternahm am Freitag mit ihrer Klasse einen Ausflug in die City. Die 13-Jährige und eine Freundin gingen mit einer Lehrkraft voraus. Auf dem Gehweg an der Elisenstraße kamen ihnen am Alten Botanischen Garten zwei Männer entgegen. Ein 32-Jähriger fasste dem Mädchen im Vorbeigehen an die Brust. Die 13-Jährige reagierte geistesgegenwärtig und schlug die Hand des Mannes weg. Noch bevor die Lehrkraft eingreifen konnte, rannten die beiden Männer weg.

Sexueller Übergriff im Vorbeigehen

"Der Täter hatte der Schülerin oberhalb der Kleidung an der Brust und am Dekokte berührt", sagte Polizeisprecher Thomas Schelshorn. Die Lehrkraft verständigte den Polizeinotruf, innerhalb weniger Minuten lief eine Fahndung nach den Männern an. Der 32-Jährige rannte in den Park. Dabei wurde er von einer der aufgestellten automatischen Kameras gefilmt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Auf dem Video ist zu sehen, so der Polizeisprecher, wie der mutmaßliche Täter in der Grünanlage seine Kleidung wechselte.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt Anmelden

Täter wechselt in der Grünanlage die Kleidung

Beamte in der Einsatzzentrale gaben die Information sofort an die Polizisten vor Ort weiter. Bereits rund eine Stunde später nahmen Beamte einen Verdächtigen fest. Es handelt sich nach Polizeiangaben um einen 32 Jahre alten Mann aus Eritrea. Der Verdächtige hat bereits etliche Unterlagen bei der Polizei wegen Drogendelikten, Körperverletzung, Raub und Eigentumsdelikten. Erst Mitte Mai war der Verdächtige aus der Haft entlassen worden. Wegen Sexualdelikten war er bisher nicht aufgefallen. Laut Alkoholtest hatte er 1,5 Promille.

Ermittlungen wegen sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen

Das Kommissariat K 17 ermittelt gegen den Verdächtigen wegen sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen. Da der Mann über keinen festen Wohnsitz verfügt, erließ ein Ermittlungsrichter Haftbefehl. Er kam in die JVA nach Stadelheim in Untersuchungshaft.

Präsidium unterstreicht verbesserte Sicherheitslage im Park

Der sexuelle Übergriff in unmittelbarer Nähe des Alten Botanischen Gartens dürfte die Diskussion über die Sicherheitslage im Bahnhofsviertel erneut befeuern. Die Polizei hat die Kontrollen deutlich verschärft. Zudem gilt ein Alkohol-, Waffen- und Cannabisverbot im Park. "Die Zahl der Straftaten hat sich deutlich reduziert", betont Polizeisprecher Thomas Schelshorn. "Die Sicherheitslage sieht komplett anders aus als noch vor einem Jahr."