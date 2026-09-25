Alltagsdinge und Kuriositäten: Flughafen München versteigert erneut Fundstücke

Im Fundbüro des Flughafens München sammeln sich über das ganze Jahr verteilt zahlreiche Fundstücke an. Werden diese nicht binnen einer sechsmonatigen Frist abgeholt, gehen sie in den Besitz der Flughafen München GmbH über, welche sie dann versteigert. So wie am kommenden Wochenende.

Bei der Flughafen-Versteigerung auf dem Haager Herbstfest kommen wieder die unterschiedlichsten Fundstücke unter den Hammer. (Archivbild)

43.405.600 Passagiere zählte der Flughafen München im Jahr 2025 und auch in diesem Jahr dürfte sich die Anzahl der Fluggäste in diesem Bereich bewegen. Bei so einer hohen Anzahl von Reisenden ist es also kein Wunder, dass am Flughafen auch mal was vergessen wird oder verloren geht. Wird es dann von Flughafenmitarbeitern oder anderen Passagieren gefunden, geht die Reise ins dortige Fundbüro.

Mindestens sechs Monate, so lange dauert die gesetzlich vorgegebene Frist, müssen die Fundstücke dort aufbewahrt werden, anschließend gehen sie in den Besitz der Flughafen München GmbH über. Und die organisiert damit alle paar Monate eine Fundstückauktion für den guten Zweck.

Auf dem Haager Herbstfest: Flughafen München versteigert Fundstücke

Und wer dabei vielleicht ein Schnäppchen machen möchte, hat am Samstag, 26. September, beim Haager Herbstfest die Gelegenheit dazu. Bei den Fundstücken, die diesmal unter den Hammer kommen, finden sich auch dieses Mal wieder zahlreiche interessante und ungewöhnliche Einzelstücke. Neben praktischen Alltagsgegenständen werden unter anderem wieder Schmuck, Uhren, Stofftiere, aber auch unterschiedlichste Actionkameras und E-Books versteigert.

Aber auch kuriose Fundstücke wie eine elektrische Pfanne, eine klassische Kasten-Zither, ein ganzer Benzinrasenmäher sowie eine Marionette "Lukas der Lokomotivführer" sind auf der Suche nach einer neuen Besitzerin oder einem neuen Besitzer.

Auch Überraschungs- und Themenkoffer kommen unter den Hammer

Natürlich kommen bei der Versteigerung auf dem Haager Herbstfest auch wieder zahlreiche der beliebten Überraschungs- und Themenkoffer unter den Hammer.

Auch zahlreiche Überraschungs- und Themenkoffer kommen auf dem Haager Herbstfest unter den Hammer. © Alex Tino Friedel - ATF Pictures

Die Versteigerung beginnt um 13 Uhr im Festzelt in der Schäfflerstraße in Haag in Oberbayern. Interessenten, die sich vorab einen Überblick über die angebotenen Fundstücke verschaffen möchten, haben im Vorfeld der Auktion von 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr die Gelegenheit dazu. Durch die Fundstückauktion führt auch diesmal wieder der professionelle Auktionator Alfred Mittermeier.

Die Fundsachen werden an die jeweils meistbietende Person verkauft, die ersteigerten Fundstücke müssen unmittelbar vor Ort in bar bezahlt werden.

Ein Teil des Gesamterlöses der Versteigerung kommt karitativen Zwecken in der Flughafenregion zugute, die unterstützten Einrichtungen werden dabei von den beteiligten Gemeinden vorgeschlagen.