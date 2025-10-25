AZ-Plus

Alles muss raus: Münchner Hotel am Stachus verschleudert Mobiliar

2021 wurde das berühmte Anna-Hotel am Stachus übernommen und zum "Yours Truly". Nun steht in dem Hotel eine große Renovierung an und zahlreiche Möbelstücke können jetzt sehr günstig den Besitzer wechseln.
André Wagner |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 3  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Das "Yours Truly"-Hotel am Stachus hat wegen einer Totalrenovierung seit dem 19. Oktober geschlossen. (Archivbild)
Das "Yours Truly"-Hotel am Stachus hat wegen einer Totalrenovierung seit dem 19. Oktober geschlossen. (Archivbild) © yours truly

Anfang 2021 haben Hotelier Konstantin Irnsperger und Investor Mark Sutor das ehemalige Anna-Hotel am Stachus übernommen. Aus dem berühmten Design-Hotel hat das Duo das "Yours Truly" erschaffen, welches seine Gäste mit einem neuen Konzept begeistern möchte.

Seit 19. Oktober 2025 ist das "Yours Truly" allerdings geschlossen. Grund ist eine Totalrenovierung, wie auf der Website des Hotels zu lesen ist. Ab November soll das historische Gebäude im Herzen Münchens in ein neu entwickeltes Hotelkonzept umgebaut und im kommenden Jahr wiedereröffnet werden.

Wegen Renovierungsarbeiten hat das "Yours Truly"-Hotel seit dem 19. Oktober geschlossen.
Wegen Renovierungsarbeiten hat das "Yours Truly"-Hotel seit dem 19. Oktober geschlossen. © Screenshot

Frei nach dem Motto "Alles muss raus" trennen sich Irnsperger und Sutor nun auch vom alten Mobiliar, welches vor vier Jahren vom Anna Hotel übernommen wurde. Doch statt alles restlos zu entsorgen, geht man beim "Yours Truly" einen anderen Weg, sehr zum Vorteil der Münchner.

Interessierte können ein wahres Schnäppchen machen, denn viele Teile der Möbel werden verschenkt oder können für einen kleinen Obolus im Internet gekauft werden, wie Konstantin Irnspergerin zwei Clips bei Instagram verrät. Unter den abzugebenden Möbelstücken finden sich unter anderem Tische mit Glasplatte, Stühle oder auch verschiedene Nachttische mit Lampen und Couchen bzw. Sitzbänke.

Anzeige für den Anbieter Instagram Reel über den Consent-Anbieter verweigert

Da es sich bei vielen der Möbel um Designerstücke handelt, war die Nachfrage bereits entsprechend groß. Wer noch Interesse hat, sofern es noch Teile zum Verschenken oder Kaufen gibt, kann sich unter sara@yourstrulyhotel.com melden und weitere Informationen einholen.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
3 Kommentare
Artikel kommentieren
  • tutnixzursache am 24.10.2025 07:36 Uhr / Bewertung:

    Da scheint die az etwas zu spät zu sein, denn bei allen Artikeln steht "Abholung am 20.10."

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Himbeer-Toni am 24.10.2025 07:51 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von tutnixzursache

    Jetzt sinds halt nicht so genau ;-))

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • AufmerksamerBürger am 24.10.2025 09:23 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Himbeer-Toni

    Jetzt sind sie halt nicht mehr da 😀

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.