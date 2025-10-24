2021 wurde das berühmte Anna-Hotel am Stachus übernommen und zum "Yours Truly". Nun steht in dem Hotel eine große Renovierung an und zahlreiche Möbelstücke können jetzt sehr günstig den Besitzer wechseln.

Das "Yours Truly"-Hotel am Stachus hat wegen einer Totalrenovierung seit dem 19. Oktober geschlossen. (Archivbild)

Anfang 2021 haben Hotelier Konstantin Irnsperger und Investor Mark Sutor das ehemalige Anna-Hotel am Stachus übernommen. Aus dem berühmten Design-Hotel hat das Duo das "Yours Truly" erschaffen, welches seine Gäste mit einem neuen Konzept begeistern möchte.

Seit 19. Oktober 2025 ist das "Yours Truly" allerdings geschlossen. Grund ist eine Totalrenovierung, wie auf der Website des Hotels zu lesen ist. Ab November soll das historische Gebäude im Herzen Münchens in ein neu entwickeltes Hotelkonzept umgebaut und im kommenden Jahr wiedereröffnet werden.

Wegen Renovierungsarbeiten hat das "Yours Truly"-Hotel seit dem 19. Oktober geschlossen. © Screenshot

Frei nach dem Motto "Alles muss raus" trennen sich Irnsperger und Sutor nun auch vom alten Mobiliar, welches vor vier Jahren vom Anna Hotel übernommen wurde. Doch statt alles restlos zu entsorgen, geht man beim "Yours Truly" einen anderen Weg, sehr zum Vorteil der Münchner.

Interessierte können ein wahres Schnäppchen machen, denn viele Teile der Möbel werden verschenkt oder können für einen kleinen Obolus gekauft werden, wie Konstantin Irnsperger verrät. Unter den abzugebenden Möbelstücken finden sich unter anderem Tische mit Glasplatte, Stühle oder auch verschiedene Nachttische mit Lampen und Couchen bzw. Sitzbänke.

Da es sich bei vielen der Möbel um Designerstücke handelt, war die Nachfrage bereits entsprechend groß. Wer noch Interesse hat, sofern es noch Teile zum Verschenken oder Kaufen gibt, kann sich unter sara@yourstrulyhotel.com melden und weitere Informationen einholen.