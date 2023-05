Diese Stars treten auf dem Tollwood Sommerfestival 2023 auf

Von Ayliva und Tom Jones über Placebo, Nico Santos und Silbermond bis zu Konstantin Wecker: 31 Konzerte begeistern vom 16. Juni bis 16. Juli in der Tollwood Musik-Arena.

08. Mai 2023 - 09:44 Uhr

Am 16. Juni startet das Tollwood Sommerfestival mit einem vielfältigen Programm, eingebettet in den stimmungsvollen "Markt der Ideen" und köstliche Bio-Gastronomie aus vielen verschiedenen Ländern.

SDP eröffnet Tollwood Sommerfestival 2023

Eröffnung mit SDP: Mehr Stimmung und Atmosphäre geht nicht. © Alexander Scharf

Schon zum Auftakt-Wochenende treffen in der Musik-Arena große Namen auf ihre Fans: SDP eröffnen nach ihrem großen Erfolg vom Tollwood Sommerfestival 2022 die musikalische Party. Adel Tawil bringt am 17. Juni seine Spiegelbild-Tour aufs Tollwood Sommerfestival. Und die Indie-Pop-Band Provinz macht die Musik-Arena zu ihrer Bühne.

Treibende Gitarrenklänge und vibrierende Elektro-Beats Placebo bringt die Musik-Arena zum Beben. © Placebo

Bis zum 16. Juli geben sich internationale und nationale Stars ein Stelldichein: Mit Placebo kommt eine weltweit sehr erfolgreiche britische Alternative-Rock-Band am 20. Juni in die Musik-Arena. Tickets gibt’s .

Konstantin Wecker bringt ein exklusives Projekt in die Musik-Arena: seine Filmmusik von "Schtonk" bis "Kir Royal" gemeinsam mit der Bayerischen Philharmonie. © Hans Eder

Von Konstantin Wecker bis Nico Santos

Mit einem Tollwood-Exklusivprojekt kommt Konstantin Wecker am 4. Juli in die Musik-Arena. Mit seiner Filmmusik-Gala präsentiert der Komponist und Liedermacher den "Soundtrack meines Lebens" – darunter auch die Melodien aus "Schtonk" und "Kir Royal", begleitet vom Orchester der Bayerischen Philharmonie.

Nico Santos – live mit seinem "Summer Ride" auf dem Tollwood. © lukeandsimon

Bei "Sing meinen Song" auf Vox haben sie sich zum Tauschkonzert getroffen – im Sommer kommen sie aufs Tollwood Festival: Nico Santos macht am 28. Juni mit seiner "Summer Ride"-Tour Station; Silbermond fordert am 7. Juli "AUF AUF". Die 90er lassen Fury in the Slaughterhouse am 14. Juli wieder aufleben, und auch die Fans des Mittelalters, von hartem Rock und Metal kommen auf ihre Kosten: Am 1. Juli lädt Tollwood zum Metfest 2023 mit Feuerschwanz, Fiddler‘s Green, Warkings und Grailknights. Mit Placebo machte ein großer Name das Line-up komplett. Treibende Gitarrenklänge und vibrierende Elektro-Beats werden am 20. Juni die Musik-Arena zum Beben bringen. Und Ska-P geben ihre Abschiedstournee – am 15. Juli auf dem Tollwood Sommerfestival.

Rock- und Blues-Sängerin Beth Hart: eine der talentiertesten Stimmen ihrer Generation. © Greg Watermann

Tollwood 2023 - das Treffen der Stars

Internationale Stars sind fester Bestandteil der Musik-Arena. So kommen dieses Jahr neben The Lumineers (29. Juni), Porcupine Tree (22. Juni) und Beth Hart (10. Juli) auch "Tiger" Tom Jones (23. Juni) und Blues-Gitarrist Joe Bonamassa (13. Juli) auf Tollwood. MEUTE vereint am 5. Juli Techno und Blasmusik; Jacob Collier bringt seinen mehrfach Grammy-prämierten Sound in den Olympiapark Süd (27. Juni) und lässt das Publikum an seinem musikalischen Genie teilhaben – eine klare Empfehlung für alle Musik-Fans. Karten gibt's unter der Tollwood-Tickethotline 089 383850 0 (versandkostenfrei) oder über den offiziellen Ticketpartner .

Das Line-up und Infos zu den Konzerten unter

Countdown bis zum Tollwood Sommerfestival 2023