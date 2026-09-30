AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • Alkoholverbot in Münchens Univiertel: Das sagt Wiesn-Wirt Schottenhamel dazu

Alkoholverbot in Münchens Univiertel: Das sagt Wiesn-Wirt Schottenhamel dazu

Im Münchner Univiertel geht die Debatte um das Alkoholverkaufsverbot für Kioske weiter. Der Dehoga-Kreisvorsitzende Christian Schottenhamel unterstützt die Regelung und lehnt gleiche Betriebszeiten für Kioske und Gastronomie ab.
Maja Aralica |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 2  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Christian Schottenhamel ist Wiesn-Wirt und Münchner Kreisvorsitzender des Dehoga.
Christian Schottenhamel ist Wiesn-Wirt und Münchner Kreisvorsitzender des Dehoga. © Imago/STL Studio Liebhart

Nachdem ein Kiosk gefordert hatte, die Betriebszeiten von Kiosken und Gastronomie gleichermaßen einzuschränken, reagiert der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) – und ist gar nicht einverstanden.

Dehoga stellt sich hinter das Verbot

Christian Schottenhamel, Wiesn-Wirt und Münchner Kreisvorsitzender des Verbands, unterstützt das vom Kreisverwaltungsreferat (KVR) durchgesetzte Alkoholverkaufsverbot ab 22 Uhr im Univiertel. "Kioske haben ihren festen Platz im öffentlichen Raum und leisten einen wichtigen Beitrag zur Nahversorgung in unserer Stadt. Ihre Rolle und Bedeutung sind jedoch nicht mit der der Gastronomie vergleichbar oder gar gleichzusetzen", sagt Schottenhamel.

Wirtshäuser, Restaurants, Bars und Clubs seien soziale Treffpunkte, Arbeitgeber und Ausbildungsbetriebe und damit wichtige Bestandteile des gesellschaftlichen Lebens. Zugleich investierten viele Betriebe gerade in den besonders betroffenen Vierteln in Sicherheit und Ordnung, beschäftigten Sicherheitspersonal und sogenannte Silencer, die auf Ruhe und Rücksichtnahme achteten.

Der Streit um das Bierverkaufsverbot im Univiertel zieht weitere Kreise (Archivbild).
Der Streit um das Bierverkaufsverbot im Univiertel zieht weitere Kreise (Archivbild). © dpa/Felix Hörhager

"Äpfel und Birnen"-Vergleich

Der Verband verweist zudem auf die unterschiedlichen rechtlichen Rahmenbedingungen von Kiosken und Gastronomiebetrieben. Man vergleiche dabei "Äpfel mit Birnen". Eine Gleichsetzung der Betriebszeiten sei deshalb nicht die Lösung.

Hintergrund der Debatte ist das seit Anfang September wieder geltende Alkoholverkaufsverbot für Kioske im Univiertel. Die Betreiber fürchten um ihre Existenz und fordern einen anderen Umgang mit dem Lärmproblem.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
2 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Boandl_kramer vor 6 Stunden / Bewertung:

    Vielleicht sollte man im Univiertel gar keine Kioske mehr zulassen. Und die bestehenden absiedeln. Vielleicht hilft das ja um im nächsten Sommer zu zivilisierteren Zuständen zu kommen.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • MUC0 vor 2 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Boandl_kramer

    Die Lokale könnten Gutscheine an Leute abgeben die das Geld dafür nicht haben, ohne Moos nix los. Ob Flaschensammler dadurch auch Arbeitslos werden, ist auch ein Problem von Menschen mit wenig Geld.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.