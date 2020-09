Alkoholverbot gekippt: Eine gute Entscheidung

Das sagt AZ-Lokalchefin Sophie Anfang über das nächtliche Alkoholverbot in München und die Entscheidung des Gerichts.

München - Diese Niederlage kam mit Ansage. Und sie kam zurecht. Anstatt mit dem Skalpell vorzugehen, hat die Stadt die Machete herausgeholt. Völlig richtig, dass der Verwaltungsgerichtshof – so wie auch das Verwaltungsgericht schon am Freitag – darauf hinweist, dass ein stadtweites Alkoholverbot unverhältnismäßig ist, wenn es nur wenige Orte sind, an denen es Probleme gibt.

Die Stadt wird nun eine neue Allgemeinverfügung erarbeiten. Man darf hoffen, dass die Verwaltung aus ihren Fehlern gelernt hat. Auch die grün-rote Rathausmehrheit scheint anzufangen, sich darüber Gedanken zu machen, wie das gehen soll – Corona-verträgliches Feiern im öffentlichen Raum.

Blöd nur, dass der Sommer inzwischen eigentlich vorbei ist. Und viele Ideen zu spät kommen.