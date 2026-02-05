Schleißheimer Straße in München: Verdächtiger Fund sorgt für Straßensperrungen und Evakuierung

Notruf in der Schleißheimer Straße am Donnerstagabend: Auf dem Gehweg wird ein verdächtiger Gegenstand bemerkt, ein Haus wird evakuiert, Spezialkräfte sind vor Ort. Eine Stunde später gibt es dann Antworten.

Wegen eines verdächtigen Gegenstands wird die Schleißheimer Straße in einem Abschnitt gesperrt. Ein Haus wurde evakuiert.

Alarm am Donnerstagabend: In der Schleißheimer Straße wurde auf dem Gehweg vor dem Haus Nummer 17 ein verdächtiger Gegenstand bemerkt. Ein Anrufer verständigte per Notruf die Polizei, wie ein Sprecher auf AZ-Anfrage erklärte.

Der Einsatz begann gegen 17 Uhr. Fünf Streifen waren vor Ort, außerdem Spezialkräfte, auch für Sprengstoff. Das Haus wurde vorsichtshalber evakuiert, die Straße in einem Umkreis von 30 Metern gesperrt, ebenso einige umliegende Straßen. Gegen 18.15 Uhr dann die Entwarnung: Der Gegenstand hat sich als harmlos herausgestellt, alle Sperrungen wurden aufgehoben.