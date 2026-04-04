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Aktuelle Benzinpreise in München im Überblick

Tankstellen in Deutschland dürfen ihre Preise nur noch einmal täglich – um 12 Uhr – erhöhen. Hier finden Sie die aktuellen Spritpreise aus München im Überblick.
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Diesel und Benzin – so wirken sich die neuen Preisvorgaben auf Münchens Zapfsäulen aus.
Diesel und Benzin – so wirken sich die neuen Preisvorgaben auf Münchens Zapfsäulen aus. © Tobias Hase/dpa

In Deutschland gilt eine neue Vorschrift für Tankstellen: Preiserhöhungen für Benzin und Diesel sind nur noch einmal pro Tag erlaubt – und zwar fest um 12 Uhr. Die Maßnahme soll häufige Preissprünge an der Zapfsäule begrenzen und für mehr Transparenz beim Tanken sorgen. Preissenkungen bleiben weiterhin jederzeit erlaubt.

Egal ob Super E5, E10 oder Diesel – in diesem Video behalten Sie die aktuell günstigsten Spritpreise an Münchens Tankstellen jederzeit im Blick.

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Hinweis: Die Shell-Tankstelle Tegernseer Landstraße ist derzeit geschlossen, es handelt sich nicht um den aktuellen Preis. Die dargestellten Tankpreise basieren auf den Daten von Tankerkönig.de.  Weitere Informationen finden Sie dort. 

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132 Kommentare
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  • Marlboro123 am 04.04.2026 20:10 Uhr / Bewertung:

    Jeder Schuld der CDU CSU und SPD wählt! Es geht nur noch mit der AFD.

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  • Mobilitätsfreund vor 16 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Marlboro123

    Dabei ist es genau umgekehrt. Wer will Deutschland in der Abhängigkeit von Fossilenergie durch Putin halten? AfD.
    Wer AfD wählt, wählt seine zukunftsfähigen Arbeitsplätze nach Russland ab.
    Wer AfD wählt, ist kein Patriot für deutsche Energie und deutsche Arbeitsplätze.
    Wer AfD wählt, will weiterhin deutsche 100 Mrd. € jährlich für Fossilenergie an Russland verschenken.

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  • Der wahre tscharlie am 04.04.2026 17:54 Uhr / Bewertung:

    Wegen der Benzinpreise geht jetzt wieder die Tempolimit-Debatte los.
    In Frankreich oder Schweden z.B. gibts schon seit Jahrzehnten ein Tempolimit.
    Und noch immer wehrt sich ein Teil der Deutschen dagegen.
    Fazit, wer Vollgas fahren will, soll auch den Benzinpreis zahlen und nicht rummeckern.

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