Aktuelle Benzinpreise in München im Überblick
In Deutschland gilt eine neue Vorschrift für Tankstellen: Preiserhöhungen für Benzin und Diesel sind nur noch einmal pro Tag erlaubt – und zwar fest um 12 Uhr. Die Maßnahme soll häufige Preissprünge an der Zapfsäule begrenzen und für mehr Transparenz beim Tanken sorgen. Preissenkungen bleiben weiterhin jederzeit erlaubt.
Egal ob Super E5, E10 oder Diesel – in diesem Video behalten Sie die aktuell günstigsten Spritpreise an Münchens Tankstellen jederzeit im Blick.
Hinweis: Die Shell-Tankstelle Tegernseer Landstraße ist derzeit geschlossen, es handelt sich nicht um den aktuellen Preis. Die dargestellten Tankpreise basieren auf den Daten von Tankerkönig.de. Weitere Informationen finden Sie dort.
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