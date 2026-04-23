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Aktivist nach Aktion an US-Konsulat in München festgenommen

Demonstranten wollen mit der Aktion ihre Ablehnung des Kriegs der USA im Iran zum Ausdruck bringen.
AZ/dpa |
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US-Generalkonsulat
US-Generalkonsulat © Daniel von Loeper

Aus Protest gegen den Iran-Krieg haben Aktivisten des sogenannten Widerstandskollektivs die Pforte des US-Konsulats in München mit roter Farbe beschmiert. Ein Mann sei festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Der Staatsschutz sei hinzugezogen worden. Der Protest habe sich gegen den aus ihrer Sicht völkerrechtswidrigen Krieg der USA im Iran und gegen US-Imperialismus gerichtet, teilten die Aktivisten mit.

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