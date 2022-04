Aktionswoche für Münchens Bäume

Im Siemens-Sportpark kann man diese Woche viel über Eiche, Linde Ahorn & Co lernen.

Einer der schönsten Bäume in München: die 23 Meter hohe und rund 350 Jahre alte Röth-Linde in Moosach neben dem Gut Nederling.

Dass München immer mehr alte Bäume verliert, ist nicht nur optisch ein Verlust, es führt auch dazu, dass die Stadt im Sommer immer heißer wird. 20.000 Stadtbäume sind im letzten Jahrzehnt verschwunden und nicht nachgepflanzt worden (AZ berichtete), vor allem deshalb, weil in Privatgärten und alten Hinterhöfen "nachverdichtet" wird, sprich: Grün verschwindet und stattdessen Wohnungen hineingebaut werden.

Jetzt schon wird es im Sommer in der Innenstadt oft 35 Grad heiß und mehr. "Es gibt Berechnungen, die zeigen, dass es in den nächsten Jahrzehnten um weitere acht Grad heißer werden wird, wenn wir noch zehn Prozent mehr Bäume verlieren", mahnt Martin Hänsel vom Bund Naturschutz, "wir müssen also dringend mehr nachpflanzen."

Bei der Aktionswoche zum "Tag des Baumes" im Siemens-Sportpark lenkt der Bund Naturschutz deshalb seit gestern den Blick der Münchner aufs Thema.

Beim Spaziergang im Park erfährt man auf rund 100 Plakaten eine Menge über Eichen, Linden, Eschen, Ahorn & Co, wie alt sie werden oder wie viel Sauerstoff sie produzieren - und wie viele von ihnen jedes Jahr in der Stadt verlorengehen. Am Samstag (10-18 Uhr) findet obendrein ein großer Familientag statt - mit einem Infostand, einem Naturlehrpfad, einem Baumquiz und Mal- und Bastelaktionen für Kinder.

Die Aktionswoche läuft bis Samstag, 30.4., im Siemens-Sport-Park, Siemensallee 61