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Airbag-Diebe plündern zwei Münchner Tiefgaragen

Airbags und Embleme geklaut – Münchens Autobesitzer erleben böse Überraschungen. Wer steckt hinter den nächtlichen Coups?
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Die Polizei hat die Spuren in mehreren Münchner Tiefgaragen gesichert. (Symbolbild)
Die Polizei hat die Spuren in mehreren Münchner Tiefgaragen gesichert. (Symbolbild) © Christoph Reichwein/dpa

Unbekannte haben in zwei Münchner Tiefgaragen mehrere geparkte Autos aufgebrochen und hochwertige Fahrzeugteile gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, sind bislang 15 Fälle in den Stadtteilen Neuperlach und Aubing bekannt. 

Airbag-Diebstahl in München: Keine konkreten Hinweise auf Täter

Demnach bauten die Täter Airbags aus den Lenkrädern der parkenden Autos aus. Bei weiteren Wagen wurden Fahrzeugembleme samt dahinter verbauter Sensorik entfernt und gestohlen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereigneten sich die Taten innerhalb weniger Nächte im Verlauf der Woche. Aufgrund der ähnlichen Vorgehensweise geht die Polizei von einem möglichen Zusammenhang der Diebstähle aus. Konkrete Hinweise auf die Täter gebe es bislang nicht. Die Polizei sucht nach Zeugen.

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