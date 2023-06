Afterwork-Rennen zum großen Häusler-Jubiläum am 3. Juli

Feiern Sie 160 Jahre Häusler – am Montag, den 03. Juli, von 17 bis 22 Uhr auf der Galopprennbahn Riem in München. Spannende Pferderennen, ein buntes Rahmenprogramm, tolle Fahrzeug-Angebote zum Jubiläum und vieles mehr!

19. Juni 2023 - 08:54 Uhr, aktualisiert am 19. Juni 2023 - 08:55 Uhr

© Häusler Automobil GmbH & Co. KG

ist eines der ältesten Autohäuser in Bayern. Vor sage und schreibe 160 Jahren wurde der Grundstein für den heutigen Erfolg des Unternehmens gelegt, das 13 Standorte in und um München betreibt. Ein Jubiläum, das bereits seit einigen Monaten mit verschiedenen Aktionen und Angeboten gefeiert wird.

Doch damit nicht genug. Am Montag, den 3. Juli, kehrt nach dreijähriger Pause ein großes Häusler-Event zurück: das Afterwork-Rennen auf der Galopprennbahn Riem in München, das in diesem Jahr als "Afterwork Jubiläums-Rennen" voll und ganz im Zeichen der Feierlichkeiten steht.

Lassen Sie den Tag beim Häusler Afterwork-Rennen mit der Familie ausklingen. © Häusler Automobil GmbH & Co. KG

Wir freuen uns schon sehr auf unsere Großveranstaltung, bei der wir zuletzt mehr als 10.000 Besucherinnen und Besucher begrüßen durften. Wir hoffen auch in diesem Jahr auf zahlreiche Gäste, die gemeinsam mit uns auf unser großes Jubiläum anstoßen. Michael Rappl, Häusler-Geschäftsführer

Buntes Rahmenprogramm, Fahrzeugangebote und Autogrammstunde mit Sechzger-Legenden

Neben spannenden Pferderennen gibt es von 17 bis 22 Uhr (Einlass bereits ab 16 Uhr) ein buntes Rahmenprogramm mit Hüpfburg, Karussell und Ponyreiten für Kinder, kulinarischen Leckereien aus verschiedenen Foodtrucks und zünftig-spritzigen Getränken im Biergarten. "Als PremiumPartner des TSV 1860 München freuen wir uns in diesem Jahr außerdem ganz besonders, dass wir die Sechzger-Legenden Harald Cerny und Manfred Bender zu einer Autogrammstunde bei unserem Event begrüßen dürfen. Natürlich haben wir für unsere Gäste darüber hinaus wieder tolle Fahrzeug-Angebote unserer Marken Opel, Mazda, Honda, Citroën und Fiat", macht Rappl neugierig.

Den Feierabend in lockerer Atmosphäre genießen – bei spannenden Pferderennen und einem bunten Rahmenprogramm. © Häusler Automobil GmbH & Co. KG

Erstmals mit dabei ist diesmal auch das , das mit verschiedenen Freizeitmobilen Lust auf den nächsten Outdoor-Urlaub macht. Die Camper-Ausstellung in der Landsberger Straße wurde erst kürzlich eröffnet und präsentiert neben Opel CROSSCAMP Modellen unter anderem auch die Opel-basierten ALPIN CAMPER-Modelle des Isar-Outdoorcenters.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Kostenlose Eintrittskarten für das Afterwork Jubiläums-Rennen (Kinder bis 12 Jahre frei) können per Mail an karten-riem@haeusler.de, unter der Telefonnummer 089/ 5101-887 oder auf der angefordert werden. Dort finden Interessierte auch alle Infos zu den aktuellen Jubiläums-Angeboten von Häusler.

Das Häusler Afterwork-Rennen, das perfekte Feierabendprogramm. © Häusler Automobil GmbH & Co. KG

Über 200 Opel Mokka sofort verfügbar

Im Fokus steht dabei derzeit vor allem die Aktion „Mokka-Match“. Häusler bietet aktuell über 200 Opel Mokka in verschiedenen Farben und Ausstattungen zu attraktiven Konditionen. Die Modelle sind nicht nur sofort verfügbar, sondern als Sorglos-Leasing ohne Anzahlung auch inklusive Opel Flat for free* und damit inklusive 3 Jahre Garantie, europaweiten Mobilservice und Wartungen erhältlich. Alle Infos zum Mokka-Match gibt es unter

*3 Jahre Fahrzeuggarantie (2 Jahre Herstellergarantie und 1 Jahr Anschlussgarantie im Umfang der Herstellergarantie gemäß den Garantiebedingungen), europaweiter Mobilservice (gemäß den Bedingungen der Opel Assistance) und Wartungen (gemäß Opel Serviceplan). Gültig für Neuwagen und Vorführwagen bis 12 Monate nach Erstzulassung. Gültig bis 30.06.2023. Nicht kombinierbar mit anderen Rabatten oder Aktionen.