Mann am Münchner Hauptbahnhof mit Messer angegriffen: Polizei bittet um Hilfe

Der Tatverdächtige gilt als psychisch verhaltensauffällig. Der 38-Jährige geriet im Münchner Hauptbahnhof in Streit mit einem Mann. Das Opfer konnte die Messerattacke abwehren.

Update: Der 38-jährige aus dem Landkreis Miesbach, der am Samstag im Münchner Hauptbahnhof auf einen Mann aus Afghanistan losging, ist inzwischen in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden. Ein Ermittlungsrichter erließ einen entsprechenden Unterbringungsbeschluss, wie das Polizeipräsidium München am Montag mitteilte.

Mordkommission bittet um Hilfe

Die Mordkommission ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Ein Zeuge hat K11 ein Handyvideo von der Tat übermittelt. Die Polizei bittet Zeugen, die die Tat am Samstagabend ebenfalls gefilmt haben, sich mit dem Präsidium in Verbindung zu setzen, Telefon: 089/29100. Auch der Zeuge, der bereits ein Video anonym geschickt hat, wird gebeten, sich zu melden.

Am Samstag, 7. November, gegen 19 Uhr, hatte sich dieser im Bereich des Hauptbahnhofs, genauer am Bahnhofsplatz, aufgehalten und mehrmals laut herumgeschrien. Dabei rief er diverse laut Polizei teils wirre Äußerungen, aber auch Fremdenfeindliches, wie "Ich bin nur hier, um Kanaken zu töten".

Messerattacke am Hauptbahnhof München: Mann fixiert Angreifer

Wenig später traf er zufällig auf einen 32-jährigen Afghanen mit Wohnsitz in München. Zwischen den beiden entwickelte sich laut Polizei zunächst ein verbaler Streit. In dessen Verlauf zog der 38-Jährige allerdings ein Messer und versuchte, unvermittelt in Richtung des Bauchbereichs des 32-Jährigen zu stechen.

Der Jüngere konnte die Angriffe aber abwehren und brachte den 38-Jährigen zu Boden, wo er ihn bis zum Eintreffen der Polizei fixierte. Eine unbeteiligte Person bemerkte die Auseinandersetzung und verständigte den Polizeinotruf 110.

Der 32-Jährige blieb bei der körperlichen Auseinandersetzung unverletzt. Der 38-Jährige wurde durch die eintreffenden Polizeibeamten festgenommen. Wie sich herausstellte, hatte er etwa zwei Promille und ist bereits wegen verschiedener Delikte polizeibekannt. Er wurde im Laufe des Sonntags einem Haftrichter vorgeführt. Das Kommissariat 11 hat die Ermittlungen übernommen.