ADAC-Stauprognose für Ostern: Wann es um München herum richtig eng wird
Zum langen Osterwochenende ist auf den deutschen Autobahnen wieder einiges geboten: Besuche von Verwandten sowie zahlreiche Kurztrips und Ausflugsfahrten sorgen für spürbar mehr Verkehr.
Urlaubsreisen in Richtung Süden weiter sehr beliebt
In Bayern und elf weiteren Bundesländern haben die Osterferien bereits begonnen, jetzt starten Sachsen, Thüringen und das Saarland in die schulfreie Zeit. Neben den klassischen Reisezielen wie den Küstenregionen an Nord- und Ostsee sind auch die höher gelegenen Wintersportgebiete der Alpen weiterhin sehr beliebt.
Am Gründonnerstag erreicht die Staugefahr einen ersten Höhepunkt
Bereits am Mittwoch vor Gründonnerstag sei mit einer deutlichen Zunahme des Verkehrs zu rechnen, teilt der ADAC mit: "Da viele Reisende bewusst einen früheren Start wählen, um den Hauptreisetag zu umgehen."
Am Gründonnerstag selbst erreiche die Staugefahr ihren Höhepunkt. Insbesondere am Nachmittag und in den Abendstunden müsse auf den Fernstraßen mit erheblichen Verzögerungen gerechnet werden.
Geduld ist gefragt: Ostermontag wird's wieder eng auf den Straßen
Deutlich entspannter ist laut der ADAC-Prognose die Lage am Karsamstag und Ostersonntag, ehe am Ostermontag mit einer erneuten Belastungswelle zu rechnen sei: Vor allem am Nachmittag und Abend führe der Urlauber-Rückreiseverkehr zu zahlreichen Staus.
Tauernautobahn, Inntalautobahn und Brennerautobahn: Unbedingt mehr Zeit einplanen
Weil dann in mehreren norddeutschen Bundesländern die Ferien enden, bleibt auch in den Tagen danach die Verkehrslage regional voraussichtlich angespannt.
Die Feiertagsfahrverbote für Lkw über 7,5 Tonnen an Karfreitag und Ostermontag jeweils von 0 bis 22 Uhr sorgen für eine gewisse Entlastung. Dennoch ist die Staugefahr nach ADAC-Angaben insgesamt hoch.
Staufallen in Bayern: Hier kommt es zu Verzögerungen
Auch auf wichtigen Urlaubsrouten in den Nachbarländern muss weiterhin mit Verzögerungen gerechnet werden. In Österreich sind davon in erster Linie die Tauernautobahn, die Inntalautobahn und die Brennerautobahn zwischen Innsbruck und dem Brenner betroffen. Der ADAC empfiehlt, vor Fahrtantritt aktuelle Verkehrsinformationen zu prüfen und im Zweifel ausreichend Zeit einzuplanen.
Im süddeutschen Raum kommt es auf diesen Strecken vermehrt zu Verkehrsbehinderungen und Staus.
- A3 Würzburg – Nürnberg – Passau
- A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg
- A7 Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte
- A8 Karlsruhe – Stuttgart – München– Salzburg
- A9 Berlin – Nürnberg – München
- A93 Inntal-Dreieck – Kufstein
- A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen
- A96 Lindau – München
- A99 Autobahnring München
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