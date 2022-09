Achtung, Autofahrer: Hier droht Stau!

In Moosach und Forstenried kommtes diese Woche zu Behinderungen.

München - Wegen Reparaturarbeiten an einer Gasleitung wird von Mittwoch bis 30. September in der Allacher Straße in Moosach für Autofahrer in Fahrtrichtung stadtauswärts eine Fahrspur gesperrt.

Nur eine Fahrspur in Forstenried

In der Drygalski-Allee/Stäblistraße in Forstenried verlegen die Stadtwerke in mehreren Bauphasen eine Gasleitung. Ab heute bis 9. Dezember verbleibt in der Drygalski-Allee zwischen der Stäblistraße und der Barmseestraße abschnittsweise in Fahrtrichtung Nord eine Fahrspur.

Viel los auf der Drygalski-Allee

Auch das Baureferat führt in der Drygalski-Allee Straßenbauarbeiten durch. Vom 9. bis 16. September wird in der Drygalski-Allee für den Autoverkehr zwischen der Kistlerhofstraße und der Constanze-Hallgarten-Straße in Fahrtrichtung Nord eine Fahrspur gesperrt. Eine Ableitung wird über das bestehende Straßennetz für Autofahrer und die MVG-Busse eingerichtet.