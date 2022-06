Achtung, Autofahrer! Hier drohen in München Staus

In der Tumblinger- und in der Heidemannstraße gibt es ab kommender Woche Bauarbeiten.

In den nächsten Wochen kann es durch Baustellen zu Stausituationen in München kommen. (Archivbild)

München - Im Schlachthofviertel führt das Baureferat Straßenbauarbeiten in mehreren Bauphasen durch: Es baut die Radwege in der Tumblingerstraße zwischen Zenettistraße und Kapuzinerplatz zugunsten einer verbreiterten Gehbahn zurück und den Kreuzungsbereich Tumblingerstraße/Zenettiplatz um.

Sperrungen und Staugefahr in München

Daher wird vom 27. Juni bis 22. Juli die Tumblingerstraße zwischen Zenettistraße und Kapuzinerstraße für den Autoverkehr in Fahrtrichtung Nord einbahngeregelt. Die östliche Zenettistraße am Zenettiplatz ist vom 27. Juni bis 8. Juli für Autos gesperrt. Die westliche Zenettistraße am Zenettiplatz ist vom 11. Juli bis 22. Juli gesperrt. Der Rad- und Fußgängerverkehr wird aufrechterhalten; eine Ableitung für den Autoverkehr wird jeweils eingerichtet.

Verkehrsbehinderungen in der Heidemannstraße

Auch in der Heidemannstraße in Freimann kann es zu Behinderungen kommen. Die Stadtwerke verlegen dort eine Stromleitung im Bereich der Heidemannstraße unmittelbar westlich des Kreuzungsbereichs mit der Gustav-Mahler-Straße. Vom 29. Juni bis voraussichtlich 8. Juli verbleiben in der Heidemannstraße in beiden Fahrtrichtungen je eine der beiden Fahrspuren neben der Baustelle.