Acht Jahre nach der Tat: Polizei München löst Fall durch DNA-Treffer

Im März 2017 greift ein Mann nachts eine Frau an. Sie entkommt ihm. Über acht Jahre später landet die Polizei einen DNA-Treffer.

München

Mit einem DNA-Treffer hat die Polizei München einen versuchten Raubüberfall aus dem Jahr 2017 aufgeklärt. Bei Ermittlungen im Rauschgiftbereich im April 2025 wurde einem 27-Jährigen eine DNA-Probe entnommen, die mit der DNA-Spur vom Tatort aus 2017 übereinstimmte, wie die Polizei mitteilte. Ermittlungen gegen den Mann bestätigten jetzt den Tatverdacht.

Im März 2017 hatte er nachts eine 19-Jährige auf der Straße angerempelt und versucht, ihr die Handtasche zu stehlen. Die junge Frau hatte ihre Tasche verteidigt und laut um Hilfe geschrien. Der Mann musste damals ohne Beute fliehen. An dem Tatort sicherte die Polizei unter anderem die DNA-Spuren, die jetzt zur Aufklärung führten.