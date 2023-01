"Abzocke": Silvester-Party auf der Praterinsel sorgt für Frust bei den Gästen

Schlechtes Essen, lange Wartezeiten, überfüllte Räumlichkeiten: Was als exklusive Silvester-Party auf der Praterinsel angekündigt worden war, entpuppte sich für viele erzürnte Gäste als "Abzocke".

München - Es sollte ein unvergesslicher Jahreswechsel werden, doch nach der als exklusives Event angekündigten Party "Silvester All In Praterinsel" häufen sich die Beschwerden frustrierter (VIP-)Gäste.

Silvester-Party auf Praterinsel: Billiges und verschmutztes Essen statt exklusivem Fingerfood

Rund 250 enttäuschte Besucher machen inzwischen in einer eigens gegründeten Facebook-Gruppe ihrem Unmut Luft. Sie formieren sich, um möglicherweise ihr Geld zurückzubekommen, gemeinsam Betrugsvorwürfe zu platzieren oder auch das in ihren Augen mangelhafte Sicherheitskonzept anzuprangern.

Exklusives Buffet geht sicher anders... © Facebook/Silvester All Inclusive 2022/2023 Praterinsel Wir wollen unser Geld wieder!

Angekündigt waren den Angaben zufolge unter anderem Fingerfood-Platten die ganze Nacht, Glühwein, beheizte Outdoor-Lounges, Champagner um Mitternacht, feinstes Essen, ein exklusives Feuerwerk und Premium-Getränke.

Currywurst vom Feinsten auf der Praterinsel - für zwölf Euro. © Facebook/Silvester All Inclusive 2022/2023 Praterinsel Wir wollen unser Geld wieder!

Stattdessen habe es billiges und verschmutztes Essen gegeben, an den improvisierten Bars seien dünne Kaffee-Pappbecher durch betrunkene Bar-Mitarbeiter gereicht worden. Von lebensbedrohlichen Situationen wegen Überfüllung und unhygienischen Zuständen ist da die Rede, auch ein Sicherheitskonzept wurde auf der hoffnungslos überfüllten Praterinsel vermisst. Und von Feuerwerk keine Spur.

Großer Unmut in der Facebook-Gruppe: "Dieser Veranstalter hat uns mutmaßlich betrogen"

"Wir müssen zusammen gegen den Veranstalter 'Wir lieben Deutschrap GmbH' vorgehen. Dieser Veranstalter hat uns mutmaßlich betrogen", schreibt die Administratorin der Gruppe. Auf eine Anfrage der AZ hin hat sie sich bis dato noch nicht gemeldet. Ebenfalls ohne Reaktion blieben bisher Anfragen bei Veranstalter Marco Sansone und dem Kreisverwaltungsreferat (KVR) in München. Ungeklärt ist bis dato auch, welche Rolle die "Käfer Gastronomie" in dieser unschönen Angelegenheit spielt. Besonders hart getroffen hat es offenbar diejenigen, die teure VIP-Tickets erworben hatten.

Ehepaar: "Furchtbar enttäuscht von dieser menschenverachtenden Silvester-Veranstaltung"

"Wir haben in großem Vertrauen auf den Namen 'Käfer Gastronomie' die beiden teuren VIP-Tickets von je 167,51 Euro erworben, zusammen 335,02 Euro. Vorher haben wir die Website der Praterinsel besucht und gesehen, dass das angesehene Unternehmen Käfer Service GmbH der exklusive Betreiber der Praterinsel ist. Insofern konnten wir für das viele Geld auch von einem netten Abendessen ausgehen und haben uns gefreut, ein schönes Silvester gemeinsam und mit anderen netten Leuten zu verbringen", schreibt ein Ehepaar auf der Facebook-Seite.

Blick auf den hoffnungslos überfüllten Innenhof. © Facebook/Silvester All Inclusive 2022/2023 Praterinsel Wir wollen unser Geld wieder!

Sie seien "furchtbar enttäuscht von dieser menschenverachtenden Silvester-Veranstaltung" und stellten nach eigenen Angaben mit Hilfe eines Anwalts eine Strafanzeige gegen den Veranstalter wegen vorsätzlichen Betruges bei der Münchner Polizei.

Polizeisprecher: "Das KVR wertet die Beschwerden aus"

Ein Polizeisprecher bestätigte auf AZ-Anfrage, dass es entsprechende Beschwerden gebe und bezeichnete die Lage als "sehr dynamisch." Im Moment ist in der Sache offenbar das KVR am Zug. "Das KVR wertet die Beschwerden aus und wird sich mit der Polizei wieder in Verbindung setzen", verweist der Polizeisprecher auf eine entsprechende KVR-Info.

Grundsätzlich geht es demnach um strafrechtliche (Betrugs-)Vorwürfe gegen den Veranstalter, zivilrechtliche Fragen, die mit Hilfe eines Rechtanwalts zu klären sind und um Belange des Veranstaltungsrechts. "Das Event war nicht nur die reinste Abzocke, sondern auch gefährlich

und überfüllt", schreibt der Admin. "Man kann von Glück sagen, dass nichts Schlimmeres passiert ist."

Besucherin: "Fühlte mich an die Loveparade-Veranstaltung in Duisburg erinnert"

Für mehr als 250 Gäste im sogenannten VIP-Bereich gab es offensichtlich nichts, was auch nur ansatzweise das Label "exklusiv" verdient gehabt hätte, verschmutztes Essen sei auf Papptellern mit billigem Holzbesteck serviert worden, das Buffet sei kurz vor 22 Uhr leer gewesen und den ganzen Abend nicht mehr nachgefüllt worden. "In jedem europäischen Gefängnis gibt es besseres und vollwertigeres Essen!", schreibt ein enttäuschter Gast in der Gruppe.

Zeitweise müssen sich mehr als 4.000 Gäste in dem Gebäude aufgehalten haben: "Das Gedränge war nicht auszuhalten, ich hatte Angst, bekam kaum Luft und fühlte mich an die Loveparade-Veranstaltung in Duisburg erinnert", so eine Besucherin in der Facebook-Gruppe. An den Eingängen zu den Innenräumen habe es keine Kontrollen gegeben, heißt es weiter – nur der VIP-Bereich wurde demnach von einem einzigen Security-Mann abgeschirmt. Mit Blick auf die vielen Vorwürfe der Gäste wird die Sache sicher noch ein Nachspiel haben.