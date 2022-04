Abschlepppläne der Münchner Grünen: Egal wie, schleppt's ab!

AZ-Redakteur Jan Krattiger über die Abschlepppläne der Grünen.

München - "Wenn's denn hilft!", denke ich mir bei der Lektüre des Vorschlags der Grünen, den bayerischen Kommunen mehr Abschleppmacht in die Hände zu geben. Für Kinderwagenschubser wie mich ist der tägliche Spaziergang durchs Viertel ein gefährlicher Hindernislauf – ich mag mir gar nicht vorstellen, wie mühsam es für Menschen im Rollstuhl sein muss.

Die fetten Karren werden eher noch fetter

Was dazu kommt: Wenn die letzten paar Jahre auch nur ein kleiner Indikator dafür sind, was die Auto-Ingenieure so geplant haben, dann werden die fetten Karren ja eher noch fetter. Und nicht schmaler und für Standard-Parkplätze wieder passender.

Also muss halt jetzt die Brechstange her. Ob die Polizei oder das KVR den Abschleppdienst rufen – oder ob die MVG gleich selber mit anpackt, spielt da nicht wirklich eine Rolle. Auch die Polizei hätte Grund, sich zu freuen. Sie hat ja schon jetzt alle Hände voll zu tun mit Wichtigerem – und kommt oft gar nicht dazu, sich um das Thema zu kümmern.