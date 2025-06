Abgewiesener Asylbewerber (35) beißt Polizisten in Hand: Zwei Beamte verletzt

Dramatischer Protest in der Ausländerbehörde in München-Obersendling. Ein Mann wehrt sich verzweifelt gegen seine drohende Abschiebung. Er soll zurück in die Republik Kongo. Jetzt sitzt er erst einmal in U-Haft.

20. Juni 2025 - 14:56 Uhr