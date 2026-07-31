Ab Samstag wieder freie Fahrt in München: Diese Baustelle ist nun wieder frei
Gute Nachrichten für den baustellengeplagten Autofahrer in München. Ab Samstag endet eine Einschränkung im Münchner Straßenverkehr, die in letzter Zeit für viel Frust gesorgt hat.
Die Sanierungsarbeiten an der Donnersbergerbrücke sind – ganz nach Plan – abgeschlossen, aus diesem Grund werden die Absperrungen im Laufe des Freitags (31. Juli) entfernt.
Sanierungsarbeiten an Donnersbergerbrücke abgeschlossen
Das verantwortliche Baureferat rechnet damit, dass der Verkehr auf der wichtigen Münchner Verkehrsachse ab Samstag (1. August) wieder problemlos fließen kann. Durch den Abschluss der Bauarbeiten wird nun vor allem im Berufsverkehr mit einer spürbaren Entlastung für die Autofahrer gerechnet.
Durch die Sanierungsarbeiten kam es an der Donnersbergerbrücke in jüngster Zeit verstärkt zu Staus und erheblichen Verzögerungen.
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