Das dürfte die Autofahrer freuen. Die Sanierungsarbeiten an einer wichtigen Verkehrsachse in München konnten rechtzeitig abgeschlossen werden, ab Samstag kann dort der Verkehr wieder problemlos rollen.

Auf der Donnersbergerbrücke rollt ab Samstag wieder der Verkehr. (Archivbild)

Gute Nachrichten für den baustellengeplagten Autofahrer in München. Ab Samstag endet eine Einschränkung im Münchner Straßenverkehr, die in letzter Zeit für viel Frust gesorgt hat.

Die Sanierungsarbeiten an der Donnersbergerbrücke sind – ganz nach Plan – abgeschlossen, aus diesem Grund werden die Absperrungen im Laufe des Freitags (31. Juli) entfernt.

Sanierungsarbeiten an Donnersbergerbrücke abgeschlossen

Das verantwortliche Baureferat rechnet damit, dass der Verkehr auf der wichtigen Münchner Verkehrsachse ab Samstag (1. August) wieder problemlos fließen kann. Durch den Abschluss der Bauarbeiten wird nun vor allem im Berufsverkehr mit einer spürbaren Entlastung für die Autofahrer gerechnet.

Durch die Sanierungsarbeiten kam es an der Donnersbergerbrücke in jüngster Zeit verstärkt zu Staus und erheblichen Verzögerungen.