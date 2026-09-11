Ab Montag wird gebohrt: Einschränkungen an Münchner Wittelsbacherbrücke

Ab dem 14. September finden im Umfeld der Wittelsbacherbrücke Aufschlussbohrungen statt. Dies hat auch Auswirkungen auf den Straßenverkehr.

Von Montag, 14. September, bis voraussichtlich 8. November finden in den Grünflächen an der Wittelsbacherbrücke sogenannte Aufschlussbohrungen statt. In diesem Zeitraum kann es zu Verkehrseinschränkungen auf der Wittelsbacherbrücke, im angrenzenden Straßenraum sowie auf Wegebereichen in den Grünflächen um die Brückenköpfe und im Bereich der Hochwasserwiese unterhalb der Brücke kommen.

Die Bohrungen, die durch das Baureferat durchgeführt werden, dienen der Planung der voraussichtlich Ende 2029 beginnenden Instandsetzung des Brückenbauwerks. Sie sind wichtig, um den Untergrund im Baufeld zu erkunden und Informationen über die dortigen geologischen Verhältnisse zu gewinnen. Dabei werden Proben des Bodens und Gesteins entnommen, um beispielsweise die Beschaffenheit, die Zusammensetzung oder das Wasserleitvermögen zu untersuchen. Sie helfen dabei, Risiken zu erkennen und die Planung sicherer und effizienter zu gestalten.

Wochenlange Aufschlussbohrungen im Bereich der Wittelsbacherbrücke

Während der gesamten Bohrmaßnahmen stehen die Parkplätze im brückennahen Bereich der Schyrenstraße auf einer Länge von 25 Metern nicht zur Verfügung, da diese Fläche für die Baustelleneinrichtung benötigt wird. Die weiteren Verkehrseinschränkungen hängen von den sukzessive in Angriff genommenen Bohrbereichen ab.

Von voraussichtlich 28. September bis 5. Oktober sind Bohrungen im Bereich der Wittelsbacherstraße geplant. Im Bereich der innenstadtseitigen Isarbalkone müssen hierzu der Fuß- und der Radweg zusammengelegt werden.

Im Anschluss daran werden die Arbeiten über die Wittelsbacherbrücke mithilfe eines Autokrans an der Mittelinsel der Isar fortgesetzt. Zeitgleich erfolgen zudem die Aufschlussbohrungen in den angrenzenden Grünflächen im Bereich des Schyrenplatzes auf der gegenüberliegenden Brückenseite.

Radfahrer werden auf Kfz-Fahrstreifen geleitet

Voraussichtlich vom 5. bis einschließlich 9. Oktober stehen der Busfahrstreifen (Nordseite) sowie der daran angrenzende Rad- und Fußweg nicht zur Verfügung. Fußgänger können die Brücke in dieser Zeit weiterhin auf der gegenüberliegenden Seite überqueren. Fußgänger, die aus Richtung Humboldtstraße kommen, wird empfohlen, bereits an der Kreuzung Claude-Lorrain-Straße auf die flussaufwärts liegende Seite zu wechseln. In Fahrtrichtung stadteinwärts wird der Radverkehr zunächst auf einem eigenen Fahrstreifen geführt, bevor er auf den Kfz-Fahrstreifen geleitet und bis zum Ende der Brücke im Mischverkehr geführt wird.

Der Kfz-Verkehr ist von den Maßnahmen nicht betroffen. Allerdings bittet das Baureferat alle betroffenen Verkehrsteilnehmer während der temporären Verkehrsumlegungen, vor allem in den stark frequentierten Verkehrsbereichen im Umfeld der Brücke auf andere Teilnehmer im Straßenverkehr Rücksicht zu nehmen, insbesondere auf Fußgänger und Radfahrer.

Läuft alles nach Plan, dann werden ab dem 9. Oktober die Aufschlussbohrungen im Bereich der Isarhochwasserwiesen unterhalb der Brücke durchgeführt.

Während der Maßnahmen in den Grünflächen sowie im Bereich der Hochwasserwiesen werden die Arbeitsstellen einzeln und nacheinander gekennzeichnet und abgesichert. Solange die Arbeiten andauern, können teils auch die betroffenen Wegebereiche nicht genutzt werden.