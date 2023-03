Ab Montag: Baustellen-Stau im Münchner Osten

Autofahrer sollten in Bogenhausen und Obergiesing mehr Zeit einplanen.

Auch 2023 gerät der Verkehr an vielen Baustellen in München wieder ins Stocken. (Symbolbild)

München - Der Montag bringt für Autofahrer im Münchner Osten einige neue Staustellen, denn die Stadtwerke München (SWM) bauen an mehreren Stellen. Damit sind einige Fahrspuren in Bogenhausen und Obergiesing-Ramersdorf gesperrt oder zumindest verengt. Wer motorisiert unterwegs ist, sollte also etwas mehr Zeit einplanen als sonst.

Hier staut es sich besonders

Bogenhausen: An der Prinzregentenstraße 159a führen die Stadtwerke Fernwärmearbeiten an der Fahrbahn durch. Von Montag an (und noch bis Freitag, 28. April) steht deshalb im Bereich östlich des Vogelweideplatzes nur eine Fahrbahn stadteinwärts zur Verfügung. Der Autoverkehr in Richtung der Autobahn A94 und Steinhausen wird wie gewohnt über den Vogelweideplatz geführt. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle aber passieren.

Fuß- und Radverkehr wird umgeleitet

Obergiesing-Ramersdorf: An der Ständlerstraße (zwischen Schwansee- und Traunreuter Straße) verlegen die SWM ab heute in mehreren Bauphasen im Geh- und Radwegbereich eine Hochspannungsleitung - und zwar bis in den Herbst hinein (bis Dienstag, 31. Oktober). Im Regelfall stehen dem Autoverkehr zwei Fahrspuren in beiden Fahrtrichtungen zur Verfügung. Fußgänger und Radfahrer werden in einer Bauphase über die Nordseite zwischen Schwansee- und Aschauer Straße umgeleitet, ansonsten können sie die Baustelle passieren.

Obergiesing: Auch an der Martin-Luther-Straße (zwischen Tegernseer Landstraße und Weinbauernstraße) verlegen die SWM im Geh- und Radwegbereich eine Hochspannungsleitung. Hier wird ab heute bis Ende Juni die Fahrbahn in jeder Fahrtrichtung auf eine Fahrspur verengt und im Baustellenbereich verschwenkt